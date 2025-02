Andrzej Duda wręczy polski paszport gwieździe Hollywood w Nowym Jorku

Jesse Eisenberg z polskim paszportem. Prezydent Andrzej Duda osobiście go wręczy

Co ma wspólnego polski prezydent z hollywoodzkim gwiazdorem, który już w najbliższą niedzielę być może zostanie laureatem nagrody Akademii Filmowej na Oscarach? Według najnowszych doniesień Andrzej Duda podczas swojej najbliższej wizycie w Stanach Zjednoczonych spotka się Jessem Eisenbergiem, by wręczyć mu polski paszport. Aktor otwarcie przyznawał się do swoich polskich korzeni, a w zeszłym roku rozpoczął procedurę uzyskania polskiego obywatelstwa.

W zeszłorocznym wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego", gdy Eisenberg gościł w Polsce na kongresie Impact’24, a wcześniej kręcił w naszym kraju film "Prawdziwy ból", zdradził, że złożył już stosowny wniosek w urzędzie i czeka na ostateczny podpis. Teraz wszystko wskazuje na to, że oficjalne potwierdzenie tego, że został Polakiem dostanie z rąk samego Andrzeja Dudy. Jak podaje "Fakt", we wtorek wieczorem Duda osobiście wręczy w Nowym Jorku polski paszport Eisenbergowi.

Reklama

Co ciekawe, do spotkania dojdzie tuż po gali oscarowej. Przypomnijmy, że Jesse Eisenberg ma szansę zdobyć statuetkę, ponieważ wyreżyserowany przez niego film "Prawdziwy ból", do którego napisał również scenariusz i zagrał główną rolę, ma szanse na dwie statuetki - za najlepszy scenariusz oryginalny i dla najlepszego aktora drugoplanowego, w tej roli Kieran Culkin.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niki" [trailer] materiały prasowe

Jesse Eisenberg i jego polskie korzenie

Do spotkania Dudy z Eisenbergiem ma dojść we wtorek wieczorem w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ. Wręczenie hollywoodzkiemu gwiazdorowi polskiego paszportu będzie zakończeniem procesu starania się o obywatelstwo, które rozpoczął w 2023 roku.

"To nie było żadne przyspieszone postępowanie, proces przyznania Eisenbergowi obywatelstwa odbył się w regularnym trybie. Dotąd aktor nie miał okazji do spotkania ani rozmowy z prezydentem" - powiedział "Faktowi" anonimowo jeden z urzędników kancelarii prezydenta.

Dlaczego Jesse Eisenberg złożył wniosek o przyznanie mu polskiego obywatelstwa? Nie ma to nic wspólnego z tym, że znudził się Hollywood. Wciąż będzie tworzył i mieszkał w Ameryce.

"Moja rodzina pochodzi z południowego wschodu, z Krasnegostawu, rodzina mojej żony (Anny Strout - przyp. red.) z Łodzi. Chcieliśmy mieć lepsze połączenie z Polską. Chciałbym tu pracować częściej" - powiedział Jesse Eisenberg w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim".

ZOBACZ TEŻ: