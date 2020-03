Anastazja Davis: Kim jest córka kompozytora Jana A.P. Kaczmarka?

Anastazja Davis to córka cenionego kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, laureata Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel". O tym, jak wygląda jej życie, scenarzystka opowiedziała w rozmowie z Anną Wendzikowską w programie "Dzień Dobry TVN".

Anastazja Davies to scenarzystka i reżyserka. Jest członkinią Gildii Amerykańskich Pisarzy. Jako scenarzystka zadebiutowała w 2016 roku filmem "W podziemnym kręgu", będącym żeńską odpowiedzią na kultowy film Davida Finchera "Fight Club". Jedną z ról w obrazie zagrał Dolph Lundgren.

Rok później zadebiutowała jako reżyserka filmu "Disconnected", do którego napisała również scenariusz.



Od 7 roku życia Davis mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje z sukcesami jej ojciec. Karierę w Hollywood rozpoczynała jako aktorka, występując w kilku telewizyjnych produkcjach, m.in. "Radio Cape God"; szybko zrozumiała jednak, że woli tworzyć scenariusze niż pokazywać się przed kamerą.

Do aktorstwa namawiał ją tata. Chciał, żeby jego ukochana córeczka była wielką gwiazdą. "Ale ja się nie zgadzałam, bo ja gwiazdą nie chciałam być" - podkreśla Anastazja Davis.



W rozmowie z Anną Wendzikowską przyznała, że impulsem do rozpoczęcia kariery pisarskiej były osobiste doświadczenia związane z opuszczeniem ojczyzny. "Miałam w głowie to pytanie - co by było, gdybym została w Polsce?" - powiedziała córka Jana A.P. Kaczmarka.



Anastazja Davis uważa, że aby osiągnąć sukces w Hollywood, potrzebny jest: "talent, ciężka praca i cierpliwość".