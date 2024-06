Ryan Reynolds i Hugh Jackman: Początek pięknej przyjaźni

W mediach społecznościowych często spierają się ze sobą, rozbawiając tym fanów. Prywatnie jest między nimi silna, przyjacielska więź, która trwa od 17 lat.

W najnowszym numerze magazynu "People", który oficjalnie wydany zostanie 10 czerwca, Ryan Raynolds i Hugh Jackman rozmawiają ze sobą o ich bliskiej relacji, o tym, co dla nich znaczy prawdziwa przyjaźń i jak pielęgnować ją mimo presji, obowiązków i innych trudów życia.

Ryan Reynolds wspominał, jak wyglądało jego pierwsze spotkanie z Jackmanem. Doszło do niego podczas kręcenia "X-Men Geneza: Wolverine" (2009). Kiedy pojawił się w miejscu zdjęć był zaskoczony i przytłoczony; nie potrafił się odnaleźć w nowym miejscu. Był to największy plan zdjęciowy, na jakim miał okazję się znaleźć. Z niepokoju wyrwał go właśnie Jackman:

"I usłyszałem że ktoś krzyczy moje imię, kiedy szedłem pomiędzy tymi przyczepami. To byłeś ty. Sam fakt, że znałeś moje imię, bardzo wiele dla mnie znaczył. Podszedłeś, uściskałeś mnie i powiedziałeś: 'Witaj na pokładzie'" - wspominał Reynolds.

Ryan Reynolds i Hugh Jackman: "Polegamy na sobie nawzajem"

W rozmowie Jackmana z Reynoldsem padło wiele ciepłych słów, które tylko udowadniają jak szczególna łączy ich więź.

"[...] Jesteś świetnym słuchaczem. Możesz powiedzieć mi wszystko, a ja mogę powiedzieć wszystko Tobie i wiem, że będziesz mnie osądzać czy czegokolwiek narzucać. I myślę, że to był klucz" - stwierdził Jackman

Uczucie względem przyjaciela zdecydowanie jest odwzajemnione. Reynolds odpowiedział: "Szczerze Ci kibicuję, przez cały czas. Chcę, żebyś zwyciężał. To samo czuję do Blake [swojej partnerki - red.]. Kibicując jej, wiem, że ona kibicuje mi i dlatego jesteśmy ze sobą tak związani".

Nadchodzący numer magazynu "People" będzie miał dwie kolekcjonerskie, uzupełniające się okładki - jedną z Reynoldsem, drugą z Jackmanem.

"Deadpool & Wolverine": Efekt współpracy już niedługo na ekranach kin!

26 lipca będziemy mogli zobaczyć wieloletnich przyjaciół razem na wielkim ekranie. Będzie to pierwszy projekt, który ponownie złączy Deadpoola z Wolverinem od momentu spotkania na planie "X-Men Geneza: Wolverine". Choć początkowo Jackman był sceptycznie nastawiony, ostatecznie zgodził się na powrót do roli Wolverina.

Bardzo prawdopodobne jest, że film stanie się hitem tego lata!