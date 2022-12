Prawnicy Universal Pictures próbowali przekonać sędziego, że filmowe zwiastuny są "owocem kreatywnej pracy". "To trzyminutowe opowieści, które kreślą ton filmu. Nie powinny być więc uznawane za treść komercyjną" - argumentowali we wniosku o oddalenie pozwu. Z ową argumentacją nie zgodził się jednak sędzia okręgowy Steven Wilson. 20 grudnia wydał on orzeczenie w tej sprawie.

Dlaczego Ana de Armas została wycięta z filmu "Yesterday"?

"Universal ma rację co do tego, że w trailerach pojawiają się elementy pracy kreatywnej. Nie przewyższa to wszelako komercyjnego charakteru takich materiałów. Zwiastun jest z założenia reklamą danej produkcji, która ma za zadanie sprzedać ją widzowi" - stwierdził sędzia i odrzucił wniosek wytwórni, powołując się na obowiązujące w Kalifornii przepisy dotyczące zakazu fałszywej reklamy.

Ten werdykt oznacza, że proces dojdzie do skutku, więc Conor Woulfe i Poul Michael Rosza dostaną szansę uzyskania odszkodowania. Ale decyzja sędziego Wilsona może też okazać się problematyczna dla innych studiów i dystrybutorów filmów. Tworzy ona bowiem precedens, który umożliwia pozywanie wytwórni za kłamstwa w zwiastunach.

Film "Yesterday" opowiada historię młodego mężczyzny, który budzi się w świecie, gdzie nikt poza nim nie zna piosenek Beatlesów. Ana de Armas zagrała w filmie samą siebie. Główny bohater poznaje ją w czasie nagrań do popularnego talk show i natychmiast się w niej zakochuje. Scenarzysta Richard Curtis tłumaczył decyzję o wycięciu wątku kubańskiej aktorki chłodną reakcją widowni po pokazach testowych. Publiczności nie podobało się bowiem to, że w filmie pojawiła się konkurentka dla postaci sportretowanej przez Lily James . Produkcja zdobyła nominacje do Saturna oraz nagród People’s Choice i Goya.