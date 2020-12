​Ana De Armas u boku Ryana Goslinga i Chrisa Evansa

​Ana De Armas, pochodząca z Kuby aktorka, która niedawni zagrała w nowym filmie o przygodach Jamesa Bonda "Nie czas umierać", teraz znów spotka się na planie z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem. Tym razem będzie to produkowany przez Netfliksa film "The Gray Man" w reżyserii braci Anthony'ego i Joe Russo.

Ana de Armas - sesja zdjęciowa aktorki w Madrycie (2013) /Pablo Cuadra /Getty Images

Informację o udziale Any De Armas w tym projekcie podał jako pierwszy portal "Deadline".

"The Gray Man" będzie pierwszą adaptacją serii poczytnych powieści autorstwa Marka Greaneya, autora, który współpracował z Tomem Clancym przy ostatnich powieściach opowiadających o przygodach Jacka Ryana, a po śmierci Clancy'ego przejął po nim tę kultową serię.

Powieść "The Gray Man" była jego debiutem, a zapoczątkowany nią cykl doczekał się już dziewięciu pozycji. Dziesiąta książka z tej serii będzie miała premierę w przyszłym roku.

Fabuła filmu opowiadać będzie o śmiertelnym pojedynku pomiędzy płatnymi zabójcami. Obydwu łączy wspólna przeszłość w CIA, gdzie ze sobą współpracowali.



"Film będzie prawdziwie męskim pojedynkiem pomiędzy dwoma wspaniałymi aktorami, którzy reprezentują dwie różne twarze CIA. Dla widzów, którzy są fanami filmu 'Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz', będzie to podróż do bardziej realistycznego świata. Tym dla nas jest właśnie ten film" - mówił wcześniej o "The Gray Man" Anthony Russo. Nieprzypadkowo wspomniał jeden z filmów Marvela - wraz z bratem był jego reżyserem.

Nie wiadomo, w jaką postać Ana De Armas wcieli się w filmie braci Russo. Niewiadomą jest też data premiery filmu "The Gray Man". W 2021 roku do kin mają trafić trzy inne filmy z tą aktorką w roli głównej. Oprócz "Nie czas umierać" będzie to jeszcze "Deep Water", gdzie wystąpiła u boku Bena Afflecka oraz film "Blonde", w którym zagrała rolę Marilyn Monroe.



