Ana de Armas: Kubańska dziewczyna Bonda

W nowym filmie o przygodach agenta 007 w dziewczynę Bonda wcieli się Ana de Armas. Kim jest 32-letnia Kubanka?

Ana de Armas (P) w filmie "Nie czas umierać" /SplashNews.com /East News

W 'Nie czas umierać" Ana de Armas zagra Palomę. Aktorka twierdzi, że poza fizyczną atrakcyjnością cechuje ją także nieprzeciętna inteligencja. "Pomaga Bondowi z sprawach, których nie byłby w stanie załatwić samodzielnie" - mówi de Arnas.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Nie czas umierać" [trailer 2] materiały prasowe

Druga kobiecą postać w filmie zagra Lashana Lynch. Wcieli się w brytyjską agentkę Nomi, która na początku filmu przejmie od Bonda jego ikoniczną sygnaturę 007.



Producentka filmów o Bondzie, Barbara Broccoli, jest świadoma faktu, że "Nie czas umierać" będzie pierwszym tytułem serii od czasu powstania ruchu MeToo. "[Ruch] MeToo wpłynął na naszą kulturę, co jest wspaniałe, ale także będzie kształtował wszystko, co robimy w filmach o Bondzie" - producentka przyznała w kwietniu w rozmowie z "Daily Mail".



"To oczywiste, że zobaczymy ewolucję [kobiecych postaci]" - dodaje Ana de Armas.

Zdjęcie Ana de Armas w filmie "Nie czas umierać" / IMP Features / East News

"Lashana wciela się w jedną z głównych bohaterek filmu i do tego nosi spodnie. Ja będę miała na sobie suknie, ona - spodnie" - zdradza de Armas.

Aktorka przyznaje, że jest świadoma faktu, iż w dotychczasowych filmach serii kobiety przedstawiane były na ogół jako erotyczny dodatek do tytułowego bohatera. "Kobiety były mocno seksualizowane, to były stereotypowe postaci, rodzaje bohaterek, które zawsze znajdowały sie w niebezpieczeństwie i czekały na ratunek ze strony Bonda" - mówi de Armas.

Partnerem Kubanki jest Ben Affleck. W ostatnich miesiącach, co kilka dni, do mediów trafiały zdjęcia, na których Ana De Armas i Ben Affleck namiętnie całują się na ulicy i zachowują jak para nastolatków zakochanych w sobie bez pamięci.



Dziennik "The Sun" opublikował wypowiedź jednego z organizatorów nadchodzącej premiery "Nie czas umierać", z której wynika, że - gdy już się ona wydarzy - cała uwaga mediów powinna wtedy być zwrócona na głównych bohaterów. A gdyby na czerwonym dywanie "dziewczynie Bonda" towarzyszył Affleck, większość dziennikarzy i blogerów z pewnością skupiło się na nich.



"To byłaby marketingowa katastrofa" - stwierdził informator.



Wspomniana premiera faktycznie staje się koszmarem dystrybutorów. Już teraz "Nie czas umierać" uznawany jest za najdroższy film z bondowskiej serii. I nie chodzi nawet o koszty produkcji a o pieniądze wydawane na podtrzymywanie zainteresowania nią.



Ana de Armas przeprowadziła się do Hollywood w 2013 roku. Przed przeprowadzką do Los Angeles aktorka nie znała angielskiego. Zmusiła się do nauki, ponieważ chciała jak najszybciej zacząć chodzić na castingi. Język opanowała w dwa lata.



Jej pierwszym anglojęzycznym filmem był thriller "Kto tam?", w którym wystąpiła u boku Keanu Reevesa. Wcieliła się w nim w jedną z dwójki dziewczyn, które pukają do drzwi przypadkowego mężczyzny. Uwodzą go, a później torturują.

Ana de Armas: Kubańska pięknośc podbija Hollywood 1 / 11 Ana de Armas i Hugo Silva w filmie "Seks, kłamstwa i narkotyki" Źródło: East News Autor: ALQUIMIA CINEMA/CASTAFIORE FILMS / Album udostępnij

Przełomem w karierze aktorki okazała się rola Joi, hologramu będącego dziewczyną bohatera granego przez Ryana Goslinga, w kontynuacji klasycznego filmu s-f "Blade Runner 2049". Jej występ spotkał się doskonałym przyjęciem krytyków i widzów.



Aktorkę mogliśmy też oglądać w kryminalnej produkcji "Na noże", którą wyreżyserował Rian Johnson, autor filmu "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi". Akcja filmu rozpoczyna się w tuż po 85. urodzinach autora powieści kryminalnych, który po urodzinowej imprezie zostaje znaleziony martwy w swojej posiadłości.

Ana de Armas gra w filmie Martę Cabrerę, zaufaną opiekunkę Harlana Thrombeya i zarazem córkę nielegalnych imigrantów, która była z 85-latkiem w bliskiej, niemal rodzinnej relacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ana De Armas o filmie "Na noże": Każdy odbierze go inaczej materiały prasowe

"Obawiałam się trochę tego, jak moja bohaterka zostanie odebrana przez widzów. Że wyjdzie na naiwną, nieprzygotowaną, nienadążającą za zmieniającą się sytuacją. Ale zrozumiałam, że to silna i opanowana kobieta, która ma własne priorytety" - wyznaje aktorka.

Wkrótce aktorkę zobaczymy też w roli Marilyn Monroe w biograficznym filmie "Blonde" - pierwszym fabularnym filmie Andrew Dominika nakręconym od czasu "Zabić, jak to łatwo powiedzieć" z 2012 roku. Reżyser głośnego "Zabójstwa Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda" osobiście wybrał Anę de Armas do roli ikony kina. Film jest oparty na bestsellerowej książce Joyce Carol Oates, opowiadającej o wewnętrznym życiu Marilyn Monroe. Według samej autorki nie należy jej traktować jako biografii, a raczej jako fikcję.



"Miałam tylko jedno przesłuchanie do roli Marilyn i usłyszałam od Andrewa: 'Masz tę rolę, ale muszę jeszcze przesłuchać inne aktorki'. Musiałam jeszcze przekonać producentów, ludzi z kasą. Ale ja zawsze musiałam kogoś przekonywać. Wiedziałem więc, że jestem w stanie to zrobić. Kubanka grająca Marilyn Monroe? Tak bardzo tego chciałam. Patrzysz na to słynne zdjęcie uśmiechniętej Marilyn, ale to tylko niewielki ułamek tego, co przeżywała w momencie jego zrobienia" - powiedziała de Armas w wywiadzie dla "Vanity Fair".

Jedną z niewielu osób, które mogły zobaczyć ekranowe testy de Armas w roli Marilyn była Jamie Lee Curtis. Aktorka jest córką Tony'ego Curtisa, który zagrał z Monroe w "Pół żartem, pół serio". "Opadła mi szczęka. Nie mogłam w to uwierzyć. Ana całkowicie zniknęła, a pojawiła się Marilyn Monroe" - powiedziała "Vanity Fair" Lee Curtis. Obie panie pracowały wcześniej razem na planie filmu "Na noże".