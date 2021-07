Amber Heard w obsadzie filmu "Aquaman 2". Fani grozili bojkotem

"Sequel "Aquamana" bez Amber Heard nigdy, przenigdy nie był rozważany" - zapewnił w rozmowie z "Deadline" producent filmu Peter Safran. Dodał, że presja i naciski fanów domagających się usunięcia Amber Heard z filmu nie miały żadnego wpływu na decyzje dotyczące obsady.



"Szczerze mówiąc nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek zareagowali na presję fanów" - powiedział Safran.



Amber Heard wraca w drugiej części "Aquamana"

"Musisz zrobić to, co najlepsze dla filmu, a jeśli do pracy nad filmem ponownie zaangażowaliśmy Jamesa Wana i Jasona Momoa, to powinna w nim wystąpić również Amber Heard. Nie jesteśmy nieświadomi tego, co dzieje się na Twitterze, czy w mediach społecznościowych, ale to nie oznacza, że mamy na to reagować, że powinniśmy wszystkie te słowa traktować jak świętość, czy spełniać czyjeś życzenia" - dodał.



Gdy Jason Momoa ogłosił na swoim Instagramie rozpoczęcie prac nad drugą częścią filmu, w przeważającej większości komentarzy pojawiały się zapewnienia o bojkocie produkcji, kąśliwe pytania, kto zastąpi Heard i wszechobecny hasztag #JusticeForJohnnyDepp, wyrażający poparcie fanów dla Deppa, którego rozwód z Heard pogrążył. Nie wszyscy bowiem ufają, że aktor dopuścił się przemocy wobec aktorki. I to on może się cieszyć większą sympatią i wsparciem niż oskarżająca go Heard.

