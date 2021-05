​Amazon kupuje studio MGM za 8,45 miliarda dolarów

Transakcja, o której od jakiegoś czasu grzmiały zagraniczne media, stała się faktem. 8,45 miliarda dolarów zapłacił Amazon za przejęcie biblioteki studia MGM, a także ewentualnych kontynuacji znajdujących się w niej tytułów.

Daniel Craig jako James Bond

Mowa o tak znanych franczyzach jak filmy o Jamesie Bondzie czy seria "Rocky". W efekcie umowy ogromna kolekcja hollywoodzkich klasyków filmowych i serialowych trafi na serwis streamingowy Amazon Prime.



"Prawdziwą wartością finansową stojącą za tą transakcją jest skarbnica własności intelektualnej znajdująca się w obszernym katalogu MGM, którą postaramy się rozwinąć. To bardzo ekscytująca możliwość dająca wiele okazji do opowiedzenia wysokiej jakości historii" - skomentował odpowiedzialny za transakcję Mike Hopkins z Prime Video i Amazon Studios.

Kwota 8,45 miliarda dolarów, jaką Amazon wydał na zakup katalogu MGM Holdings, to kolejny krok na streamingowym polu bitwy, której celem jest przyciągnięcie użytkowników i zdominowanie rynku. Głównymi przeciwnikami są Netflix z 207 milionami subskrybentów na całym świecie oraz Disney+ (103 miliony użytkowników).



W kwietniu tego roku Amazon Prime ujawnił, że w 2020 roku na platformie tej zarejestrowanych było 175 milionów użytkowników. Do walki włączył się też niedawno gigant telekomunikacyjny AT&T, który wyłożył 43 miliardy dolarów na połączenie WarnerMedia i Discovery w nową platformę streamingową.

W efekcie transakcji bibliotekę Amazon Prime uzupełni teraz około czterech tysięcy filmów i 17 tysięcy godzin programów telewizyjnych. To produkcje takie jak filmy o Bondzie, seria "Rocky"/"Creed" czy "Hobbit", ale również klasyczne filmy pokroju "Czarnoksiężnika z krainy Oz", "West Side Story" czy "Przeminęło z wiatrem". Z kolei do telewizyjnego działu MGM należą takie produkcje jak "Opowieść podręcznej", "Fargo" czy "Wikingowie".

Walcząc o dominację na rynku streamingowym, Amazon nie szczędzi nakładów na coraz ciekawsze własne produkcje. Na premierę na Amazon Prime czeka m.in. najdroższy serial wszech czasów "The Lord of the Rings" oraz najnowszy film Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon" z budżetem wynoszącym 200 milionów dolarów.

