Amanda Seyfried drży o rolę? "Będę wściekła, jeśli mnie nie zatrudnią"

Już od jakiegoś czasu wiemy, że "Mamma Mia!" powróci z trzecią odsłoną, jednak Amanda Seyfried wciąż nie otrzymała ostatecznego potwierdzenia, że zagra w najnowszym filmie! W niedawnym wywiadzie stwierdziła, że będzie wyjątkowo zła, jeśli nie otrzyma propozycji.

"Mamma Mia 3": co wiemy?

Musical "Mamma Mia!" zadebiutował na deskach londyńskiego West Endu 23 marca 1999 roku i od razu zdobył serca widzów. Filmowa "Mamma Mia!" swoją premierę miała w 2008 roku, a po dekadzie widzowie wybrali się do kin na kontynuację "Mamma Mia: Here We Go Again".

Już jakiś czas temu Christine Baranski wspominała, że trwają prace nad trzecią częścią. Niedługo później producentka potwierdziła jej słowa, wyjawiając, że scenariusz do trzeciej odsłony kultowego musicalu jest już gotowy, a film znajduje się w fazie preprodukcji.

"Wiemy, co chcemy zrobić z tym filmem, i to się wydarzy. Mam na myśli to, że udało nam się zebrać niesamowitą grupę gwiazd filmowych, które połączył ten projekt, i z tego narodziły się wielkie przyjaźnie" - zdradziła jakiś czas temu Judy Craymer.

Teraz Amanda Seyfried z niecierpliwością czeka na potwierdzenie swojej obecności w nadchodzącej produkcji. Aktorka pojawiła się w programie "The Graham Norton Show" i zdradziła prowadzącemu, że jeśli seria filmów będzie kontynuowana, nie jest pewna, czy jej postać znajdzie się w fabule.

"Jeśli nie dostanę tej roli, będę wściekła. Naprawdę chcę w tym zagrać, ale niewiele wiem" - powiedziała Seyfried. W rozmowie z magazynem "People" zdradziła, że nowa Sophie mogłaby być matką i ma swoją wizję na tę postać.

"Uwielbiam grać matkę i chciałabym zanurzyć się w osobliwościach macierzyństwa i wychowywania dzieci na greckiej wyspie - tak jak Donna (Meryl Streep) zrobiła to z Sophie" - wyjaśniła aktorka.

Choć nie jest pewna potencjalnej fabuły "Mamma Mia 3", Seyfried powiedziała, że wierzy, iż film będzie "pełen tańca i śpiewu".

"Będę walczyć o ten film, aż zsinieję z wrażenia" - dodała. Prywatnie Amanda Seyfried wychowuje córkę Ninę (8 lat) i syna Thomasa (5 lat) z mężem, Thomasem Sadoskim.

"Mamma Mia 3": scenariusz już gotowy!

Producentka Judy Craymer ujawniła w maju 2025 roku w wywiadzie dla Deadline, że scenariusz do "Mamma Mia 3" został ukończony. Data rozpoczęcia zdjęć na ten moment pozostaje nieznana.