Almodóvar, Cruz i Banderas triumfują w Hiszpanii! Spektakularne otwarcie filmu „Ból i blask”

22 marca w hiszpańskich kinach zadebiutował jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów roku, czyli "Ból i blask", najnowsze dzieło Pedro Almodóvara. Film otworzył się na pierwszym miejscu boxoffice’u, wyprzedzając takie produkcje jak "Kapitan Marvel" i "To my". Jest to najlepszy wynik hiszpańskiego reżysera od czasu premiery "Volver" w 2006 roku. Jest to jednocześnie najlepsze otwarcie hiszpańskiego filmu w lokalnych kinach w tym roku.

Pedro Almodovar, Penelope Cruz i Antonio Banderas na premierze filmu "Ból i brzask" /Pablo Cuadra /Getty Images

"Ból i blask" zbiera fantastyczne opinie zarówno krytyków, jak i widzów, którzy nazywają najnowszy film Almodóvara autobiograficznym arcydziełem oraz najbardziej poruszającym i osobistym filmem reżysera.



Na Twitterze hiszpańscy widzowie zachwycają się rolą Antonio Banderasa, który "jest bardziej almodovarowski niż sam Almodóvar". Aktor wciela się w filmie w rolę reżysera filmowego, "alter ego" samego mistrza, u którego rozpoczynał swoją karierę.



W obsadzie filmu znaleźli się najlepsi hiszpańskojęzyczni aktorzy. Oprócz Banderasa, w filmie występuje Penélope Cruz (w roli matki reżysera), Raúl Arévalo ("Przelotni kochankowie"), Leonardo Sbaraglia ("Dzikie historie"), Asier Exteandia ("Przerwane objęcia") oraz Cecilia Roth ("Wszystko o mojej matce").

Wideo "Ból i blask" [zwiastun hiszpański]

Głos krytyki:



Pedro Almodóvar stworzył jeden z najbardziej intensywnych, dojrzałych filmów w swojej karierze. Udowadnia, że jest w szczytowej formie. Doskonałe kino. Ponadczasowy film.

☛ El Mundo *****



Tylko Almodóvar potrafi tak pięknie i z taką czułością pokazać rodzącą się namiętność.

☛ El Periódico *****



Tym filmem Almodóvar wraca na szczyt!

☛ El Cine en la Ser *****



Jeden z najbardziej porywających, pełnych emocji filmów w całej filmografii Almodóvara. Antonio Banderas jako "alter ego" reżysera stworzył najlepszą rolę w swojej karierze.

☛ Accion Cine



"Ból i blask" to prezent dla wszystkich, którzy od lat delektują się filmami Almodóvara.

☛ El Cine en la Ser *****



Najlepsza obsada w kinie hiszpańskim XXI wieku, doskonale poprowadzona przez wybitnego reżysera. Hiszpańskie i europejskie nagrody w sezonie 2020 będą należeć do nich.

☛ El Cine en la Ser *****



"Ból i blask" to 22 pełnometrażowy film w karierze Pedro Almodóvara. Po raz kolejny dystrybutorem filmu w Polsce jest firma Gutek Film, która dotychczas wprowadziła do polskich kin aż 10 tytułów hiszpańskiego mistrza.

Premiera filmu "Ból i blask" jest przewidziana na drugą połowę 2019 roku.