Gwiazdy Netfliksa w horrorze!

Jak informuje portal "Deadline", Costa i Celeboglu są również autorami scenariusza filmu, który powstał na podstawie pomysłu JJ Braidera. "All Fun and Games" opowie o grupie rodzeństw, które lądują w samym środku niebezpiecznej gry z demonicznym zwrotem akcji.

Powstający film wyprodukują i sfinansują studia Anton i AGBO, które chętnie wspierają niezależnych filmowców. Pod ich skrzydłami swoje filmy nakręcili m.in. Dan Kwan i Daniel Scheinert ("Wszystko wszędzie naraz" z Michelle Yeoh i Jamie Lee Curtis) czy Isaiah Saxon ("The Legend of Ochi" z Willemem Dafoe, Finnem Wolfhardem i Emily Watson).

Reklama

Zdjęcia do "All Fun and Games" mają rozpocząć się w marcu tego roku. Wśród producentów wykonawczych filmu są m.in. twórcy dwóch ostatnich części serii "Avengers", bracia Anthony i Joe Russo.

Phoebe Cates: Bohaterowie "Stranger Things" za nią szaleją! 1 / 7 "Moja dziewczyna jest śliczniejsza niż Phoebe Cates" – mówi jeden z bohaterów popularnego serialu "Stranger Things". W trzecim sezonie produkcji serwisu Netflix twórcy kilkukrotnie odnoszą się do aktorki oraz filmów, w których wystąpiła. Kariera aktorska Cates trwała kilkanaście lat. To wystarczyło, by stała się ikoną. Na zdjęciu: Phoebe Cates Źródło: Getty Images Autor: Film Favorites udostępnij

Zobacz też: Powraca serial "Sex Education"



Asa Butterfield i Natalia Dyer: Kariery młodych aktorów

Po występie w trzecim sezonie "Sex Education" Asa Butterfield ukończył dwa kolejne filmy. To dramat "Flux Gourmet" Petera Stricklanda ("Berberian Sound Studio") oraz horror "CURS>R" Toby’ego Meakinsa. Użyczy też swojego głosu w animacji "Watch the Skies".



Z kolei Natalia Dyer wystąpiła ostatnio w horrorze Netfliksa "Co widać i słychać". Na premierę czeka też czwarty sezon "Stranger Things" z jej udziałem. Aktorka ukończyła także zdjęcia do dramatu "Chestnut" Jac Cron.



Zobacz też: Serial "Stranger Things" wraca w 2022 roku