All About Freedom Festival: "Imago" z Leną Górą na otwarcie

17. festiwal All About Freedom: Co w programie?

Podczas All About Freedom Festival, który potrwa w Gdańsku przez tydzień, zaprezentowanych zostanie 9 dokumentów i 7 fabuł. Będą to tytuły nagradzane i wyróżniane na najważniejszych festiwalach filmowych w Cannes, Nowym Jorku, San Francisco, Kopenhadze, Gdyni, Berlinie i w Karlowych Warach.

"Filmy mówią o wolności, a może przede wszystkim o braku wolności" - tłumaczy specjalistka ds. projektów kulturalnych ECS Magdalena Fryze-Seroka.Fryze-Seroka.

Filmem otwarcia festiwalu będzie "Imago" w reżyserii Olgi Chajdas - obraz nagrodzony m.in. na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To opowieść o inności, pragnieniu wolności i nieprzystosowaniu do otoczenia, oparta na biografii Eli "Malwiny" Góry - niepokornej artystki trójmiejskiej związanej z alternatywną sceną muzyczną końca lat 80. XX wieku. W postać bohaterki filmu wcieliła się jej córka Lena Góra , która za tę rolę otrzymała nagrodę aktorską na festiwalu w Gdyni.



"Filmy będą tylko początkiem, po nich odbędą się dyskusje z udziałem widzów. Zaprosiliśmy ekspertów ale też osoby zaangażowane w pracy nad filmem: reżyserów, aktorów" - wyjaśniała przedstawicielka ECS.

Filmem zamknięcia tegorocznej edycji AAFF będzie manifest wolności, radości, godności i donośny głos za prawem do samostanowienia, nagrodzony Specjalną Nagrodą Jury na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. To "Orlando - moja polityczna biografia" - dzieło, hiszpańskiego pisarza, filozofa, kuratora sztuki i aktywisty Paula B. Preciado.

W ramach sekcji "Stocznia. Miasto" podejmującej zagadnienia związane z tkanką miejską i nowym obliczem gdańskich terenów postoczniowych, zaprezentowane zostaną trzy dokumenty: "Anselm" (reż. Wim Wenders), "Niezwykła propozycja" (reż. Jill Magid) i "BV Doshi. Obietnica architekta" (reż. Jan Schmidt-Garre).

W dziecięcej odsłonie festiwalu All About Freedom Festival KIDS na najmłodszych widzów czekają dwa seanse dla uczennic i uczniów - "Nazywam się Cukinia" i "Misja: Sputnik", a także familijny poranek filmowy - "Pettson i Findus: Wielka wyprowadzka" ze strefą relaksu i animacji plastycznych w ogrodzie zimowym.

Po projekcji dokumentu "Pieśń wielorybów" odbędzie się recital dwóch wiolonczelistek Zofii Elwart i Barbary Misiewicz. "Artystki w luźny sposób zinterpretują ścieżkę dźwiękową filmu, wykorzystując do tego barwę i głos swoich instrumentów" - przekazała przedstawicielka ECS.

Jednym z punktów festiwalu będzie coroczny konkurs o Nagrodę Prezydent Gdańska i czek na 30 tys. zł. W tym roku o zwycięstwo powalczy sześć filmów - trzy fabuły i trzy dokumentalne produkcje. Festiwalowe jury wyróżni film, który najtrafniej odnosi się do wyzwań współczesności i przyczynia się do promocji solidarności. Laureata zostanie wyłoniony w ostatni festiwalowy wieczór, czyli 21 października.

Wszystkie festiwalowe pokazy filmów, spotkania z twórcami i koncerty muzyczne odbędą się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.