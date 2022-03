Alisan Porter: Dziecięca gwiazda

Urodziła się 20 czerwca 1981 roku w żydowskiej rodzinie w Worcester, Massachusetts. Jej ojciec, Ric Porter, był współzałożycielem, wokalistą i autorem piosenek zespołu Zonkaraz, a matka, Laura Klein, uczyła tańca i przygotowywała do scenicznych występów.



Podczas jednego z nich, w w Los Angeles, producent show "Star Search" usłyszał małą Alisan śpiewającą w hotelowym holu i zapewnił jej występ w kolejnym odcinku. W ten sposób, w wieku pięciu lat została najmłodszą uczestniczką, a później laureatką show. W tym samym roku (1986) pojawiła się również w 2. sezonie serialu "Pee Wee's Playhouse".

Porter jako dziecko zagrała w kilku produkcjach, m.in. w komedii "Spokojnie, tatuśku", u boku Steve'a Martina czy sitcomie "Chicken Soup". Jednak sławna stała się dopiero dzięki roli w "Niesfornej Zuzi" (1991), gdzie partnerował jej Jim Belushi.

Młoda aktorka uczyła się zawodu w w Staples High School, gdzie dołączyła do grupy teatralnej i brała udział w różnych przedstawieniach. Będąc na pierwszym roku studiów, wcieliła się w Anitę w musicalu "West Side Story", później zagrała też tytułową rolę w "Kopciuszku".



Zdjęcie Alisan Porter w filmie "Niesforna Zuzia" / AKPA

Rzuciła granie dla... muzyki!

Gdy miała 18 lat, Porter przeniosła się do Nowego Jorku i wzięła udział w przesłuchaniach do przedstawień na Broadwayu. Została obsadzona jako Urleen w "Footloose". Później przeniosła się do Los Angeles i zagrała Miriam w "Dziesięciu przykazaniach" u boku samego Vala Kilmera!



W 2003 roku została wokalistką zespołu The Raz. Jednak projekt po roku przestał działać. Kolejnym jej zespołem był skład The Alisan Porter Project.



Głośno o "Niesfornej Zuzi" zrobiło się ponownie w 2016 roku, gdy wygrała 10. edycję amerykańskiego show muzycznego "The Voice" (była w drużynie Christiny Aguilery). W trakcie castingów do programu fani poznali smutne fakty z życia Porter. Dziecięca gwiazda wyjawiła, że przez ostatnie lata zmagała się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Zdradziła wówczas także, że jest trzeźwa od ośmiu lat.

"Zwaliła wszystkich z nóg" swoim wykonaniem utworu z 'West Side Story'. Jej energia inspirowała innych" - mówiła po występie Alisan jej nauczycielka ze szkoły teatralnej.

Jeszcze przed sukcesem w talent show, wokalistka wydała niezależenie dwa albumy - "Alisan Porter" (2009) i "Who We Are" (2014).

Na fali popularności w 2016 roku wykonała hymn Stanów Zjednoczonych w programie "A Capitol Fourth 2016" i przed meczem Sunday Night Football w Oakland w Kalifornii. Rok później zaczęła występy w Las Vegas w show zatytułowanym "The Voice: Neon Dreams".



W 2019 roku ukazała się jej trzecia płyta "Pink Cloud". Wokalistka cały czas również aktywnie koncertowała.



Alisan Porter prywatnie

Prywatnie, Alisan była żoną Briana Autenrietha, aktora opery mydlanej "Dni naszego życia", z którym ma dwoje dzieci - synka Masona Blaise'a i córkę Arię Sage. W 2018 roku para wzięła rozwód.



Obecnie związana jest z tancerzem Justinem de Verą, z którym w 2021 roku przywitali na świecie córkę Shilo Bee.

Dziś Alisan skupia się na macierzyństwie. O aktorstwie dawno już zapomniała, ostatni raz na ekranie oglądaliśmy ją w 2008 roku w "Mów mi Dave". Nie zrezygnowała jednak ze śpiewania, skupia się jednak na trenowaniu wokalnym młodych talentów. Wciąż występuje na żywo, m.in. w show w Las Vegas.



