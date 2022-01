Alicja Bachleda-Curuś zagrała główną rolę w filmie "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" , stanowiącego kontynuację produkcji "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" z 2016 roku. Piękna aktorka, która wcieliła się w postać Basi, przyleciała na promocję filmu do Polski i od razu olśniła fanów stylizacją w "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o tym, co działo się na planie.

Kim jest Alicja Bachleda-Curuś, która zdobyła ogromną popularność jeszcze jako nastolatka dzięki roli Zosi w ekranizacji "Pana Tadeusza" z 1999 roku? Jak potoczyła się jej kariera?

Fani wyszukują informacji na temat artystki w Internecie i zastanawiają się przede wszystkim nad życiorysem Alicji Bachledy-Curuś. Ile ma lat i wzrostu, czy udziela się na Instagramie, jakie ma wykształcenie i w jakich filmach wystąpiła.

Internautów interesuje również kwestia związku Alicji Bachledy Curuś i Collina Farrella , z którym ma syna. Czy gwiazda jest obecnie w związku?

Oto wszystko, co trzeba wiedzieć na temat Alicji Bachledy-Curuś przed premierą filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" !

Alicja Bachleda-Curuś: Ile ma lat? Wiek, wzrost, waga, znak zodiaku

Ile lat ma Alicja Bachleda-Curuś? Chociaż popularna aktorka za sprawą swojej subtelnej urody wciąż wygląda jak dwudziestolatka, bliżej jej do czterdziestki. Urodziła się 12 maja 1983 roku, co oznacza, że jej wiek to obecnie 38 lat. Znakiem zodiaku Alicji Bachledy-Curuś jest Byk.

Alicja Bachleda-Curuś może się pochwalić smukłą sylwetką. Gwiazda ma 168 cm wzrostu i waży 54 kg.

Alicja Bachleda-Curuś: Gdzie mieszka, skąd pochodzi?

Alicja Bachleda-Curuś, której rodzice pochodzą z Zakopanego, jest przyzwyczajona zarówno do życia w Polsce, jak i za granicą. Obecnie mieszka w Los Angeles, jednak pierwsze miesiące życia spędziła w Meksyku.

Gwiazda urodziła się w Tampico, a później jej rodzina przeniosła się do Polski.

Artystka dorastała w Krakowie, jednak szybko zdecydowała, że chce spróbować życia w USA. Pomimo tego, że początki za oceanem nie były łatwe, udało jej się osiągnąć międzynarodowy sukces.

Alicja Bachleda-Curuś: Rodzice, rodzeństwo

Rodzicami Alicji Bachleda-Curuś są Lidia i Tadeusz Bachleda-Curuś. Ojciec aktorki pracował jako geolog.

Aktorka ma rodzeństwo. Jej starszy o kilka lat brat, Tadeusz jest pilotem.

Alicja Bachleda-Curuś: Życiorys. Wykształcenie i kariera

Alicja Bachleda-Curuś od dzieciństwa była bardzo ambitna. Po praz pierwszy na scenie wystąpiła w wieku sześciu lat. Zaczynała od muzyki i udało jej się nawet zdobyć kilka nagród na festiwalach piosenek dziecięcych w Polsce i za granicą. Można ją było również zobaczyć w programie "Tęczowy Music Box". W 1999 roku młoda gwiazda nagrała singiel "Marzyć chcę", a dwa lata później pierwszą płytę "Klimat". W międzyczasie wystąpiła w ekranizacji "Pana Tadeusza" Andrzeja Wajdy, w której wcieliła się w rolę Zosi. Był to przełom w jej karierze.



Nie zaniedbała jednak wykształcenia. Alicja Bachleda-Curuś ukończyła krakowskie liceum z rozszerzonym językiem hiszpańskim oraz angielskim, ponadto uczyła się tańczyć w szkole baletowej. Poza tym chodziła do szkoły muzycznej. Jej poświęcenie i pasja szybko zaowocowały, bo już po kilku latach artystka zaczęła występować w teatrze muzycznym. Po ogólniaku postanowiła wyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczyła się w nowojorskim Lee Strasberg Theatre and Film Institute.



Z jakich filmów znana jest Alicja Bachleda-Curuś? Oprócz "Pana Tadeusza" aktorka zagrała również m.in. w niemieckich produkcjach "Z miłością nie wygrasz" "Letnia burza" oraz "Krew templariuszy", szwajcarskim filmie "Na wschód" oraz amerykańskim "Handlu". Ta rola sprawiła, że posypały się do niej propozycje z Hollywood. Jedną z jej najlepszych kreacji aktorskich jest ta z "Ondine" w reżyserii Neila Jordana, gdzie zagrała razem z Colinem Farrellem. Później wystąpiła w "Przyjaźni!", "The Girl Is in Trouble", "Bitwie pod Wiedniem", The Absinthe Drinkers", "7 rzeczach, których nie wiecie o facetach" i "Pitbullu".



Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrel: Syn Henry Tadeusz

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell poznali się podczas pracy nad filmem "Ondine" w 2008 roku i szybko między nimi zaiskrzyło.

Ich związek nie trwał długo, bo para rozstała się już w 2010 roku, jednak był bardzo intensywny, a jego owocem jest syn, Henry Tadeusz, z którym oboje rodzice mają świetny kontakt. Chłopiec urodził się w 2009 roku.

Spadło na nas takie uczucie, że wiedzieliśmy, że czeka nas coś wyjątkowego

- mówiła Alicja Bachleda-Curuś o relacji z Colinem Farrellem podczas rozmowy z "Vivą!" po rozstaniu z aktorem. Dziś Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell wciąż mają świetny kontakt i pozostają w przyjacielskich relacjach.

Przy okazji podcastu Szymona Majewskiego Alicja Bachleda-Curuś wyznała, że jej syn odziedziczył po niej i po Colinie Farrellu zamiłowanie do aktorstwa, co trochę ich niepokoi.



Colin bardziej niż ja chce go ustrzec przed aktorstwem. Ja miałam bardzo dobre wspomnienia, może dlatego, że zaczynałam jako dziecko. Miałam dość bezpieczną tę drogę. Myślę, że w pewnym wieku można już dostrzec, że Hollywood jest np. niebezpieczne, a ja byłam przed tym uchroniona. Myślę, że Colin przed tym chce go ostrzec i ochronić. Ale będzie robił, co będzie chciał. Alicja Bachleda-Curuś

Alicja Bachleda-Curuś: związki. Czy gwiazda "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" ma chłopaka?

Związek Alicji Bachledy Curuś z Colinem Farrellem był bardzo medialny, jednak gwiazda "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" ma za sobą również inne relacje miłosne.

Zdjęcie Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell na planie filmu "Ondine" / face to face / Reporter

Wcześniej przez dwa lata spotykała się z Piotrem Woźniakiem-Starakiem, jednak coś zaczęło się psuć, gdy artystka zaczęła rozwijać karierę w Stanach Zjednoczonych. W 2011 roku aktorka spotykała się z koszykarzem Marcinem Gortatem, ale również im się nie udało.

Alicja Bachleda-Curuś bardzo chroni swoje życie prywatne, jednak od dłuższego czasu krążą plotki, że ma chłopaka. Ponoć jest w związku z tajemniczym mężczyzną, a na Instagramie można zobaczyć jej zdjęcia z pięknym pierścionkiem na palcu.

Alicja Bachleda-Curuś: Instagram

Alicja Bachleda-Curuś udziela się na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 132 tys. osób. Gwiazda nie dodaje tam jednak zbyt prywatnych zdjęć. Stroni od pokazywania twarzy syna i partnera.

Instagram: @alicjabc



