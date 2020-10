​Katarzyna Skrzynecka w filmie "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach"

Od września trwają prace na planie kontynuacji nakręconej w 2016 roku komedii "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Do obsady nowej odsłony przygód Kordiana, Rickyego i Tomka dołączyła Katarzyna Skrzynecka. Aktorka poinformowała o tym na swoim koncie na Instagramie.

Katarzyna Skrzynecka /Kamil Piklikiewicz /East News

Skrzynecka nie ujawniła zbyt wielu szczegółów na temat swojej roli w filmie "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Umieściła jedynie swoje selfie, po którym nie widać, że zrobiła je na planie filmu. Aktorka nie pokusiła się też o napisanie choćby jednozdaniowego postu.



O tym, że gra nową rolę w kontynuacji popularnej komedii, gwiazda poinformowała przy pomocy hasztagów, m.in.: #siękręci #nowarola, #szefowa, #panidyrektor i #będziegroźnie. Do tego Skrzynecka dodała wskazówkę, że zdjęcie pochodzi z planu filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach".



Dobrą wskazówką są też wspomniane hasztagi. One, oraz czerwona marynarka, świetny makijaż i staranna fryzura, pozwalają sądzić, że Skrzynecka wcieli się w tym filmie w rolę kobiety na wysokim stanowisku, prawdopodobnie bardzo wymagającej i nie cieszącej się sympatią. Któremu z bohaterów zajdzie za skórę? Na odpowiedź na to pytanie trzeba jeszcze poczekać.

O fabule filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach" na razie nic wiadomo. Oficjalny opis głosi tylko, że znani z poprzedniej części "bohaterowie spotkają się o pięć lat starsi, ale niekoniecznie o pięć lat dojrzalsi". Do swoich ról z "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach" powrócą Alicja Bachleda Curuś, Maciej Zakościelny, Piotr Głowacki, Leszek Lichota, Zbigniew Zamachowski i Mikołaj Roznerski. Reżyserem filmu jest Sylwester Jakimow, premierę zaplanowano na styczeń 2021 roku.