Alicia Vikander w serialowej wersji filmu "M jak morderstwo"

Na początku była sztuka teatralna "Dial M for Murder" autorstwa Fredericka Knotta. W 1954 roku na jej podstawie Alfred Hitchcock nakręcił słynny dreszczowiec "M jak morderstwo". Teraz trwają przygotowania do serialowej adaptacji, którą wyprodukuje m.in. Alicia Vikander.

Alicia Vikander w 2019 roku w Beverly Hills /Gregg DeGuire/FilmMagic /Getty Images

Niewykluczone, że ta nagrodzona Oscarem za rolę w filmie "Dziewczyna z portretu" aktorka wystąpi również w jednej z ról głównych.



Oparte na sztuce Knotta "M jak morderstwo" Hitchcocka opowiadało historię emerytowanego tenisisty Tony'ego Wendice'a (w tej roli Ray Milland), który odkrywa zdradę swojej żony Margot (Grace Kelly) i postanawia ją zamordować. W ten sposób chce się zemścić, ale też przejąć jej fortunę. Sprawa przybiera jednak nieoczekiwany obrót.

Sztuka Knotta była też inspiracją dla twórców filmu "Morderstwo doskonałe" z Michaelem Douglasem, Gwyneth Paltrow i Viggo Mortensenem. W oparciu o nią powstały też dwa bollywoodzkie filmy zatytułowane "Aitbaar" ("Zaufaj mi").

W serialowej wersji sztuki Knotta wydarzenia mają być opowiedziane z punktu widzenia niewiernej żony. To właśnie do tej roli przymierzana jest Alicia Vikander. Projekt serialu ma nadzorować twórca "Zakazanego imperium" Terence Winter, a scenariusz napisze Michael Mitnick ("Dawca pamięci", "Vinyl").

Jeśli serial odniesie sukces, możliwe, że w przyszłości powstaną jego kolejne sezony. Projekt rozważany jest jako antologia kryminalnych thrillerów opowiadanych z punktu widzenia kobiet. To oznacza, że każdy ewentualny sezon serialu będzie osobną, zamkniętą historią kryminalną.

Alicia Vikander jako Lara Croft [pierwsze zdjęcia] 1 / 4 Pojawiły się pierwsze oficjalne fotosy z filmu "Tomb Rider". W tytułową postać wcieli się Alicia Vikander. "Nasz film wniesie coś nowego i świeżego do postaci Lary Croft" - zdradziła jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć serwisowi Hitfix Alicia Vikander. "Poruszymy bardziej emocjonalne aspekty tej postaci, a widzowie będą ją mogli poznać znacznie lepiej" - stwierdziła aktorka. Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Alicię Vikander można było ostatnio oglądać w filmie "Gloria Steinem. Moje życie w drodze", gdzie wcieliła się w rolę słynnej aktywistki walczącej o prawa kobiet. W planach aktorki jest udział w drugiej części przygodowej serii "Tomb Raider", w której gra Larę Croft.



Dwa inne projekty z jej udziałem już zostały zakończone i czekają na premierę. To film "Blue Bayou" w reżyserii Justina Chona oraz "The Green Knight" Davida Lowery’ego. Aktorka zagra też u boku Johna Davida Washingtona w thrillerze "Born to Be Murdered".