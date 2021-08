Alexander Skarsgard: Nie tylko syn swojego ojca

Alexander Skarsgard jest synem szwedzkiego aktora, który zyskał międzynarodową sławę. Ojca, Stellana Skarsgarda, znamy z tak głośnych produkcji, jak "Mamma Mia!", "Buntownik z wyboru", "Nimfomanka", "Droga do zapomnienia", "Wyspa skazańców", "Malowany ptak" czy "Czarnobyl".

Alexander Skarsgard: Początki kariery

Alexander Skarsgard urodził się 25 sierpnia 1976 roku w Sztokholmie w Szwecji i kończy właśnie 45 lat.



Jako syn szwedzkiego gwiazdora miał ułatwiony start. Swoją pierwszą rolę otrzymał od przyjaciela ojca w wieku lat siedmiu - zagrał u boku taty w dramacie "Ake i jego świat" (1984) Allana Edwalla. Pełnoprawnym debiutem była dla niego pierwszoplanowa kreacja w filmie "Hunden som log" (tłum. "Pies, który się uśmiechał", 1989). To ona zapewniła mu rozpoznawalność - miał zaledwie trzynaście lat.

Sława jednak go przerosła i nastoletni Skarsgard porzucił aktorstwo. "Powiedziałem rodzicom, że nie chcę tego dłużej robić. Gdybym dalej grał w tak młodym wieku, dzisiaj nie byłbym aktorem. Wypaliłbym się po chwili" - wspominał później.



Przez kolejnych osiem lat Alexander Skarsgard odrzucał wszystkie propozycje ról. W tym czasie zaczął studia polityczne, które porzucił, odbył półtoraroczną służbę wojskową w oddziale antyterrorystycznym i próbował swoich sił jako student architektury. Potem niespodziewanie zmienił zdanie na temat aktorstwa i w 1997 roku przeprowadził się do Nowego Jorku, by uczyć się w szkole teatralnej. Stamtąd szybko trafił do Hollywood.



Wyjazd do Hollywood

W Hollywood zadebiutował małą rolą w komedii "Zoolander" (2001) u boku Bena Stillera. Wciąż jednak nie rezygnował z występów w szwedzkich produkcjach. W 2008 roku zagrał ważną dla swej kariery rolę w wojennym mini-serialu HBO "Generation Kill: Czas wojny" (2008), dzięki której znalazł się w obsadzie głośnego serialu "Czysta krew" (2008-2014). Wcielił się tu w Erica Northmana, tysiącletniego wampira, właściciela baru i kochanka głównej bohaterki. Dzięki tej roli zyskał popularność niemal na całym świecie.

Dzięki roli w "Czystej krwi" i popularności, jaką zyskał, Alexander Skarsgard zaczął otrzymywać coraz więcej propozycji. Wystąpił m.in. w teledysku do piosenki Lady Gagi "Paparazzi" oraz w filmie Larsa von Triera "Melancholia" (2011) u boku Kirsten Dunst. Pozował także legendarnej fotografce gwiazd Annie Leibovitz. Chciał trafić do superprodukcji. Udało się to w 2012 roku - zagrał w filmach: "Battleship: Bitwa o Ziemię" (2012), "Dawca pamięci" (2014) i "Tarzan: Legenda", w którym partnerowała mu Margot Robbie.



Między kolejnymi dużymi projektami aktor nie rezygnował z ról w mniejszych, nieraz niszowych projektach. Pojawił się m.in. "Zdobyciu bieguna" (2009), thrillerze "Grupa: 'Wschód'" (2013) i dramacie "Wyznania nastolatki" (2015), za każdym razem spotykając się na planie z najwybitniejszymi współczesnymi aktorami.



W 2017 roku zgodził się na powrót do telewizji i zagrał w znakomicie przyjętym serialu HBO "Małe kłamstewka". Następnie wystąpił w serialu "Bastion" (202-2021), pojawił się również w "Sukcesji" (2021).

Najnowsza rola kinowa Starsgarda pochodzi z wielkiej superprodukcji "Godzilla vs. Kong". Monumentalne starcie dwóch klasycznych potworów zarobiło na całym świecie ponad 440 mln dolarów. Film odniósł też sukces na platformie streamingowej HBO Max.

Alexander Skarsgard prywatnie

Alexander Skarsgard prywatnie należy do osób pewnych siebie, swobodnych i zdecydowanych. Aktor wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że trudne tematy i nagość nie są dla niego żadną przeszkodą. Duża w tym zasługa wychowania. Jak mówił, w domu rodzinnym "było bardzo głośno, nie brakowało jedzenia, alkoholu i miłości".

Skarsgard nie lubi naruszania jego prywatności. "Nie chcę, by ludzie wiedzieli o mnie za dużo. Nauczyłem się od taty, by być szczerym wobec siebie i chronić rodzinę... Są rzeczy, o których mogę mówić publicznie, ale są też takie, o których nie powinienem mówić" - tłumaczył gwiazdor. Nie przeszkadza mu to jednak często pojawiać się na okładkach kobiecych magazynów - aktor jest sześciokrotnym laureatem plebiscytu na najseksowniejszego Szweda.

Swój wolny czas Alexander poświęca dwóch pasjom: piłce nożnej i... kobietom. W Hollywood uchodzi za jednego z największych podrywaczy, spotykał się z takimi pięknościami, jak Amanda Seyfried, Izabella Miko, Elisabeth Olsen, Charlize Theron, Taylor Swift, Katie Holmes i Alicia Vikander.