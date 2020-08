Aleksandra Popławska w nowym filmie twórcy "365 dni"

Aktorka pokazała zdjęcia z planu filmu - "The End" Tomasza Mandesa, który wyprodukował i współreżyserował "365 dni".

W Sobieniach Szlacheckich, gdzie znajduje się niewielkie lotnisko, trwają zdjęcia do nowego filmu "The End" Tomasza Mandesa, który wyprodukował i współreżyserował "365 dni". Producenci nie zdradzają jeszcze fabuły, wiadomo jedynie, że za scenariusz odpowiada Adam Cioczek, autor kryminałów "Zamieć" i "Koniec gry".

Rąbka tajemnicy uchyliła za to Aleksandra Popławska, która wciela się w postać Ewy Larson. Aktorka opublikowała kilka zdjęć z planu. Występuje na nich w zjawiskowej sukni Elizabetty Franchi, czarnych krótkich włosach z grzywką i w okularach, tzw. lennonkach. Jej fani nie mają wątpliwości, jaką słynną postać przypomina Popławska w tej stylizacji. "Jak Uma Thurman w Pulp Ficton" - komentują.



Aktorce na zdjęciach partneruje Jarosław Boberek, który... znacząco spogląda w dekolt koleżanki. Gwieździe "Watahy" najwyraźniej w ogóle to nie przeszkadza. "Lubię z tym panem grać" - wyznaje Popławska w komentarzu pod postem.

Oprócz tej pary w obsadzie filmu znaleźli się również Tomasz Karolak, Przemysław Sadowski, Agnieszka Wielgosz, Paulina Gałązka i Piotr Witkowski. Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica ("365 dni", "Underdog", "Jak zostałem gangsterem").



Ciekawostką jest natomiast fakt, że do scenariusza swoje trzy grosze dorzucił znany z kontrowersyjnych wypowiedzi dziennikarz, Bartek Fetysz, który po raz pierwszy współtworzył dialogi do filmu. Informacją o tym pochwalił się na swoim Instagramie. "Dream big, people, or die trying" (Spełniaj wielkie marzenia albo umrzyj, próbując) - napisał Fetysz.