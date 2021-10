"Ważna rzecz jest do powiedzenia. Nie karmię już piersią. Więc jak zobaczycie w moim feedzie [treści publikowane np. na instagramowym profilu - przyp. red.], że jestem na balu, to się nie burzcie. Karmiłam już moje dziecko wystarczająco długo. Niektóre mamy karmią dłużej, niektóre karmią krócej, a ja wykarmiłem tyle i tyle. I całą ostatnią dobę już nie karmiłam. Więc komisyjnie i uroczyście zarządzam koniec karmienia" - takie oświadczenie Aleksandra Hamkało zamieściła w relacji na InstaStory.

Aleksandra Hamkało: Kończy karmić piersią

"A to oznacza... Zabawa, taniec, hulanki, swawole, alkohol, impreza, bohema, socjeta, koncert, festiwal. Nie mówię - karmienie piersią jest bardzo dobre i bardzo fajne, ja lubię. Dużo miesięcy w swoim życiu przekarmiłam piersią. Ale nie karmić też jest bardzo fajnie" - opowiedziała o rozrywkach, które na nią czekają.

To, że Aleksandra Hamkało zakończyła karmienie piersią, nie oznacza, że w domu będzie miała sielankę. Jej pierworodny Gustaw zaczął bowiem raczkować. "Mój syn wkroczył właśnie w kolejny, intensywny etap rozwoju. Wkroczył! No właśnie. Ruch jest teraz najważniejszym elementem jego życia. Pełza, przemieszcza się, próbuje raczkować. Byle tylko nie leżeć na plecach. Moje ręce stały się dla niego trampoliną do kolejnych poziomów wtajemniczenia w naszym mieszkaniu, a informacja o tym, gdzie jest pokój starszej siostry, pełen kolorowych atrakcji, już na stałe zapisała się w jego wewnętrznym GPS-ie" - taką relacją Hamkało podzieliła się kilka dni temu w instagramowym wpisie.

Aktorka wychowuje dzieci wspólnie z mężem Filipem Kalinowskim, kompozytorem i realizatorem dźwięku. Poza niespełna rocznym synem, mają również 5-letnią córkę Jagnę.