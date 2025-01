Aleksander Sikora w czerwcu 2024 roku rozpoczął pracę w Polsacie. Uwielbiany prezenter zasilił szeregi śniadaniówki "halo tu polsat". W ostatnim czasie wystąpił także w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wcześniej współpracował z TVP.

Aleksander Sikora o swoich ulubionych filmach. Do tej produkcji ciągle wraca

Sikora pojawił się na premierze filmu "Nieprzyjaciel", która odbyła się 28 stycznia w kinie Wisła w Warszawie. Z tej okazji zapytaliśmy znanego prezentera o jego ulubione produkcje. Przyznał, że lubi filmy z dreszczykiem emocji.

"[...] Thrillery są mi bliskie. Lubię filmy z dreszczem emocji. Lubię się bać, jestem wychowany na różnych magazynach kryminalnych" - mówił w rozmowie z Interią, dodając, że uwielbia także horrory.

W tym samym wywiadzie podzielił się swoimi ulubionymi filmami wszech czasów.

"Jeśli zapytałabyś mnie o najważniejsze filmy w moim życiu, byłby to 'Dzień świra' - uwielbiam. Dla mnie Koterski to jest numer jeden. Uwielbiam Smarzowskiego i 'Wesele'. Tam jest bardziej dramat, chociaż są oczywiście elementy, które pozwalają nam przy wielu scenach śmiać się do rozpuku, bo obydwa filmy czerpią z prozy życia. Ja w ogóle lubię polskie kino" - opowiadał. Dodał, że lubi również oglądać kino południowokoreańskie.

Zapytaliśmy Aleksandra Sikorę, czy jest film, do którego ciągle wraca. Wymienił jeden tytuł. Ten klasyk towarzyszy mu od dzieciństwa.

"To jest 'Titanic'. Uwielbiam, ale chyba po prostu dlatego, że jestem chłopakiem bardzo sentymentalnym. [...] Pamiętam, jak mój tata przyszedł do domu w 97' z kasetą VHS. Ja miałem siedem lat. Pamiętam, że w domu było takie poruszenie, że udało nam się z wypożyczalni tę kasetę dorwać" - opowiadał.