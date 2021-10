W piątek upublicznione zostały akta sądowe w tej sprawie. Raport ze szczegółami tragicznego wydarzenia z czwartku został sporządzony po wniosku o nakaz przeszukania pustynnego rancha, złożonym przez biuro szeryfa hrabstwa Santa Fe. Badano zakrwawiony kostium Baldwina, a także broń, z której padł śmiertelny strzał oraz wszystkie inne rekwizyty i materiały, które miały być użyte do nagrywania zdjęć.

Wypadek na planie "Rust": Jak doszło do tragedii?

Pistolet był jednym z trzech, które płatnerz filmu, Hannah Gutierrez, umieściła na wózku przed budynkiem, będącym miejscem sceny. Halls wziął broń z wózka i zaniósł ją Baldwinowi, nieświadomy, że jest naładowana ostrymi nabojami. Takie wnioski zostały zawarte przez śledczych w sądowych dokumentach. Do końca nie wiadomo, ile padło strzałów.



Po tym wydarzeniu w amerykańskiej prasie odżyły pytania o bezpieczeństwo kręcenia filmów, w których użyta ma być broń. Przywoływane są inne tego typu tragedie z przeszłości, jak ta z 1993 roku, gdy na planie filmowym w wyniku postrzelenia zginął Brandon Lee, syn legendarnego aktora i mistrza wschodnich sztuk walki Bruce'a Lee. Miał 28 lat.



Syn Bruce'a Lee - Brandon - zmarł w 1993 roku wskutek ran odniesionych po przypadkowym postrzeleniu na planie thrillera "Kruk" w reżyserii Alexa Proyasa. W scenie, w której bohater grany przez Brandona Lee zostaje zastrzelony, jego postać jest świadkiem gwałtu na własnej żonie. Kiedy wchodzi do pokoju, grany przez Michaela Massee napastnik celuje do niego z pistoletu. Okazało się, że w lufie znajdował się prawdziwy nabój... Mimo natychmiastowego przewiezienia aktora do szpitala i 6-godzinnej operacji nie udało się uratować życia Brandona Lee. Miał 28 lat.

Siostra Brandona Lee, Shannon, napisała na Twitterze: "Nasze serca są teraz z rodzinami Halyny Hutchings i Jolea Souzy oraz wszystkimi związanymi z wypadkiem na planie filmu 'Rust'. Nikt nie powinien nigdy być zabity na planie filmowym. Kropka".



Jakiej broni używa się na planie filmowym?

Według Stevena Halla, doświadczonego brytyjskiego operatora zdjęć, protokół bezpieczeństwa, mówiący o użyciu broni na planach filmowych w Stanach Zjednoczonych, znacznie poprawił się w ostatnich latach. Hall dodał jednak, że jedną z najbardziej ryzykownych sytuacji, w których można się znaleźć na planie, to stanie za kamerą - wówczas taka osoba jest na linii ognia w scenach, w których aktor wydaje się celować pistoletem w publiczność.



Producent serialu policyjnego "The Rookie", kręconego przez telewizję ABC, ogłosił w piątek, że na planie aktorzy w ogóle nie będą używali broni, ponieważ "bezpieczeństwo naszej obsady i ekipy jest zbyt ważne".

Agencja AP przypomina, że pistolety używane podczas kręcenia filmów są czasami prawdziwą bronią, która może strzelać ostrymi nabojami lub ślepakami, czyli ładunkami prochu, wytwarzającymi błysk i huk, ale niezawierającymi pocisku. Jednak nawet półfabrykaty mogą wyrzucać z lufy gorące gazy i papierową lub plastikową watolinę, które z bliskiej odległości mogą być śmiertelne. Tak było w przypadku śmierci aktora w 1984 roku.

Bonanza Creek Ranch to farma często wynajmowana przez filmowców, zwłaszcza do kręcenia westernów. Niedawno sceny do swojego filmu "Wiadomości ze świata" kręcił tam Tom Hanks.

Oświadczenie Aleka Baldwina: Szok i smutek

"Nie ma słów, by wyrazić mój szok i smutek w związku z tragicznym wypadkiem, w którym zginęła Halyna Hutchins, żona, matka i nasza podziwiana przez wszystkich koleżanka. W pełni współpracuję z policją w śledztwie wyjaśniającym tę tragedię" - pisał na Twitterze załamany Alec Baldwin. Zajmujące się dochodzeniem w tej sprawie biuro szeryfa podało, że dotąd nikomu nie postawiono żadnych zarzutów.

Urodzony w 1958 roku Baldwin to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów amerykańskich. Grał w takich filmach jak "Poślubiona mafii", "Polowanie na Czerwony Październik", "Zawód pan młody", "Ucieczka gangstera" czy "Notting Hill". Był zagorzałym krytykiem byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, którego parodiował w programie rozrywkowym NBC "Saturday Night Live", za co w 2017 otrzymał nagrodę Emmy.

Niespełna trzy lata temu Baldwin został aresztowany w Nowym Jorku po tym, jak pobił mężczyznę w trakcie kłótni o miejsce parkingowe. Incydent miał miejsce w dzielnicy Greenwich Village, niedaleko miejsca zamieszkania Baldwina. Aktor po powrocie do domu szukał wolnego stanowiska do zaparkowania auta i w pewnym momencie zaatakował mężczyznę, który chwilę wcześniej postawił tam swój samochód. Według informacji "The Hollywood Reporter" w dniach poprzedzających tragiczny wypadek wielu członków ekipy pracującej na planie "Rust" skarżyło się na warunki pracy. W czwartek rano, w dniu postrzelenia, kilka osób pracujących przy filmie w proteście opuściło plan.

Mimo wielu pamiętnych ról w historii show-biznesu zapisał się jednak głównie dzięki pozaartystycznym skandalom - burzliwemu rozstaniu z Kim Basinger, aferze na pokładzie samolotu American Airlines oraz konfliktowi z... Donaldem Trumpem. Karierę rozpoczynał na początku lat 80. w sitcomie "The Doctors".

Halyna Hutchins pochodziła z Ukrainy, dorastała w sowieckiej bazie wojskowej za kołem podbiegunowym. Studiowała dziennikarstwo w Kijowie. Ukończyła Szkołę Filmową w Los Angeles. W 2019 roku amerykański magazyn Cinematographer określił ją "wschodzącą gwiazdą kina".

Zdjęcie Halyna Hutchins na planie filmu "Rust" / Instagram/BEEM / East News

Joel Souza urodził się 4 czerwca 1973 roku w Fremont (Kalifornia, USA). W swojej bibliografii ma między innymi takie produkcje, jak: "Hanna's Gold" (2010), "Mikołaju, ratuj!" (2015), "Mali pogromcy duchów"(2015), czy "Nocny patrol" (2019). Reżyser pracował obecnie nad swoim najnowszym filmem - westernem pt. "Rust", na planie którego doszło do tragedii.



