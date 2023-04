Całą relację z urodzinowej imprezy Aleca Baldwina stanowią zaledwie dwie fotografie umieszczone na Instagramie. Na jednej aktor pozuje ze swoją żoną, na drugim jest już z całą rodziną.



Instagram Post Rozwiń

Najwyraźniej zamiast robić wystawne przyjęcie dla sławnych znajomych gwiazdor wolał spędzić ten wyjątkowy dzień w domowym zaciszu w gronie najbliższych. Nie pokusił się też o żadne głębsze refleksje i przemyślenia, stwierdził jedynie, że "65 nie jest takie złe".

Instagram Post Rozwiń

Bardziej wylewna była jego małżonka, która do opublikowanej rodzinnej fotografii dodała osobiste życzenia. "Aby ten rok przyniósł ci spokój, zdrowie i szczęście. Jesteśmy szczęściarzami, że możemy być u twojego boku, mimo wszystko. Sto lat, Alec - kochamy cię" - napisała Hilaria Baldwin na swoim Instagramie.

Spokój i szczęście są Baldwinowi bardzo potrzebne, bo od czasu tragedii, do jakiej doszło w 2021 roku na planie filmu "Rust", jego życie się mocno skomplikowało. Aktor zawarł co prawda ugodę z mężem operatorki Halyny Hutchins, którą śmiertelnie postrzelił podczas pracy nad tym filmem, ale to nie zakończył jego problemów.



Do sądu pozwali go rodzice i siostra zmarłej, do tego zarzuty postawiła mu prokuratura stanu Nowy Meksyk. Prokurator okręgowa Mary Carmack-Altwies zapewniła, że zebrane dowody były wystarczające, aby wnieść zarzuty wobec Baldwina, który jest też producentem wykonawczym filmu, i innym członkom ekipy. Wstępna data rozprawy ustalona została na 3 maja. Jeśli podczas procesu ława przysięgłych orzeknie, że Baldwin odpowiada za śmierć Hutchins, aktorowi grozi 18 miesięcy więzienia i grzywna wysokości 5 tys. dolarów.