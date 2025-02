Ale wiadomość! Uwielbiana aktorka wyreżyseruje swój pierwszy film

Kate Winslet w roli reżyserki

Serwis "ScreenDaily" jako pierwszy poinformował o reżyserskim debiucie Winslet. Scenariusz do filmu napisał Joe Anders, syn Winslet z jej związku z Samem Mendesem. Za produkcję, oprócz samej aktorki, odpowiada również Kate Solomon, która wcześniej współpracowała z Winslet przy filmie "Lee" - biografii Lee Miller, modelki i fotografki wojennej.

Netflix zapowiada "Goodbye June" jako wzruszający, ale jednocześnie pełen humoru dramat o rozdzielonym rodzeństwie, które nieoczekiwanie musi się zjednoczyć w trudnych okolicznościach. Akcja rozgrywa się we współczesnej Anglii, a zdjęcia do filmu mają wkrótce ruszyć w Wielkiej Brytanii.

Winslet przez lata unikała reżyserii, ale w końcu uznała, że to właściwy moment, by stanąć po drugiej stronie kamery. W jednym z wywiadów przyznała, że czuje odpowiedzialność, by dawać przykład kobietom w Hollywood.

"Tak wiele osób mówi mi na planach filmowych [...]: "Dlaczego nie reżyserujesz?". A ja mówię: "Nie, nie, nie, proszę nie mów tego. Przestań to mówić. Dlaczego wszyscy to powtarzają?" - powiedziała aktorka. "Ale im dłużej tego nie robię [...] tym bardziej czuję, że tak naprawdę zawodzę inne kobiety, nie robiąc tego. Zaczynam to naprawdę odczuwać w dość głośny sposób".

Aktorka przyznała, że w końcu jest gotowa na reżyserię, gdyż wie, jak wygląda kręcenie filmów nie tylko sprzed kamery.

Ostatnio Winslet mogliśmy oglądać w filmie "Lee" oraz serialu HBO "Reżim", za które zdobyła nominacje do Złotego Globu. Aktorka ma już na koncie Oscara za "Lektora" i wiele innych prestiżowych nagród. Teraz czas na kolejny krok w karierze - za kamerą.

