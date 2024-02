Ale niespodzianka! Powstaje kontynuacja kultowej animacji

"Vaiana: Skarb oceanu": Ta animacja była hitem

Bohaterką filmu "Vaiana: Skarb oceanu" jest tytułowa dzielna nastolatka, która podejmuje się niebezpiecznej misji, aby ocalić rodzinną wyspę. Po drodze poznaje potężnego niegdyś półboga imieniem Maui i razem wyruszają w pełną niezwykłych przygód żeglugę przez ocean. Z pomocą nowego towarzysza dziewczyna osiągnie mistrzostwo w nawigacji oraz rzuci wyzwanie morskim potworom i przeznaczeniu.



Za sterami "Vaiany" stanęli Ron Clements i John Musker , reżyserski duet odpowiedzialny za "Małą syrenkę", "Aladyna" oraz "Księżniczkę i żabę", a scenariusz napisał Jared Bush, znany ze swojej pracy nad "Zwierzogrodem".



Vaiana przemawiała głosem Auli'i Cravalho, a Maui Dwayne'a Johnsona . W polskiej wersji językowej głosów bohaterom użyczyli między innymi: Weronika Bochat (Vaiana), Igor Kwiatkowski (Maui), Piotr Grabowski (wódz Tui), Dorota Stalińska (babcia Tala), Magdalena Turczeniewicz (Sina) i Maciej Maleńczuk (Tamatoa).

Inspiracją dla opowieści o Vaianie stały się ustne przekazy ludów Oceanii, wedle których trzy tysiące lat temu polinezyjscy podróżnicy, najdzielniejsi żeglarze na świecie, przemierzali bezmiar południowego Pacyfiku, odkrywając kolejne wyspy potężnego archipelagu.

Również postać półboga Maui została zainspirowana mitami i legendami rozpowszechnionymi w rejonie Oceanii. "Zafascynowały nas historie, które czytaliśmy i które opowiadali nam znawcy tej części świata" - wyjaśniał współreżyser "Vaiany" John Musker. "Maui miał nadludzkie zdolności, był podstępny i potrafił przybierać różne kształty. Umiał wyciągać z morza całe wyspy za pomocą wędkarskiego haczyka i spowalniać bieg słońca. Niesamowita postać".

"Vaiana: Skarb oceanu 2": Kiedy premiera?

"Maui zmienił moje życie (tęsknię za tobą, dziadku). Jestem zaszczycony móc współpracować z Disneyem nad opowiedzeniem naszej historii poprzez muzykę i taniec, co jest esencją tego, kim my - Polinezyjczycy - jesteśmy" - napisał w kwietniu zeszłego roku na Twitterze Dwayne Johnson. Słynny aktor dołączył do posta nagranie, w którym zapowiadał powstanie aktorskiej wersji "Vaiany".

Jej premiera odbędzie się jednak dopiero w czerwcu 2025 roku, a tymczasem już za kilka miesięcy zobaczymy drugą część "Vaiany". To dosyć zaskakująca informacja, ponieważ nigdy nie mówiono, że Disney planuje jej realizację. Mowa była jedynie o serialu, w którym zobaczymy dalsze losy bohaterów.

Sequel wyreżyserował Dave Derrick Jr, a muzykę skomponowali zdobywcy nagrody Grammy - Abigail Barlow, Emily Bear i Mark Mancina, a także nominowana do tej nagrody Opetaia Foa’i.

Na razie nie wiadomo, czy w filmie, który wejdzie na ekrany kin 27 listopada 2024 roku, ponownie usłyszymy głosy Auli'i Cravalho i Dwayne'a Johnsona.