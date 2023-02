Niewiele wiadomo na temat fabuły filmu "Easy’s Waltz". Portal Deadline donosi, że będzie to połączenie takich filmów jak "Swingers" i "Narodziny gwiazdy". Bohaterem produkcji, której scenariusz napisał sam Nic Pizzolatto , będzie pechowy komik, a zarazem oszust. W towarzystwie stałych bywalców Las Vegas spróbuje znaleźć swoje miejsce w szybko zmieniającym się mieście.

"Easy's Waltz": Pełnometrażowy debiut Nica Pizzollatta

Do swojego debiutanckiego filmu Nic Pizzolatto zaangażował wielkie gwiazdy - Ala Pacino , Vince’a Vaughna oraz Michelle Monaghan . Oprócz tych aktorskich sław w obsadzie pojawi się Simon Rex , któremu rozpoznawalność i szansę na większą karierę przyniósł "Red Rocket" z 2021 roku.

Dla Vaughna i Monaghan film "Easy’s Waltz" będzie kolejną szansą na wspólny występ. Oboje zakończyli niedawno zdjęcia do nowego serialu twórcy "Teda Lasso" Billa Lawrence’a zatytułowanego "Bad Monkey". Z kolei Pacino niedawno ukończył zdjęcia do reżyserowanego przez Michaela Keatona filmu "Knox Go Away".

Nic Pizzolatto pracował nad trzema sezonami serialu "Detektyw" realizowanego przez stację HBO. Pierwsza seria cieszyła się ogromną popularnością wśród widzów, zdobyła też sześć nominacji do nagród Emmy, w tym dla najlepszego serialu dramatycznego. Statuetkę otrzymał wtedy reżyser serialu, Cary Joji Fukunaga. Dwóm kolejnym sezonom nie udało się powtórzyć tego sukcesu. Niebawem będzie miał premierę czwarty sezon "Detektywa" z Jodie Foster w roli głównej. Zrealizowała go jednak inna ekipa, a Pizzolatto nie brał udziału w jego powstawaniu.

Al Pacino: Król nominacji 1 / 9 Premierową nominację do Oscara Pacino otrzymał za zaledwie trzecią rolę w karierze. W 1972 roku zagrał w legendarnym "Ojcu chrzestnym" Francisa Forda Coppoli. Rodzina Ala Pacino, podobnie jak familia jego bohatera - Michaela Corleone, wyemigrowała z Sycylii do Stanów Zjednoczonych, kreacja w obrazie Coppoli miała więc quasi-autobiograficzny wymiar. Młody aktor zbojkotował ceremonię wręczenia Oscarów buntując się przeciw decyzji Akademii o nominowaniu go w drugoplanowej kategorii (wcielający się w jego ojca - Don Vito Corleone - Marlon Brando miał mniej czasu ekranowego, mimo to zdobył Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową). Źródło: Getty Images Autor: CBS