Aktorski "He-Man" coraz bliżej! Gwiazda "Deadpoola" dołącza do obsady

"Masters of the Universe". Co wiemy o filmie?

Poprzednio ogłoszono, że w filmie wystąpią Nicholas Galitzine (He-Man), Camila Mendes (Teela), Idris Elba (Duncan) i Alison Brie (Evil-Lyn). Wilson, Bjornsson i Attah wcielą się w pomagierów Szkieletora, kolejno w Trap-Jawa, Goat Mana i Tri-Klopsa.

Kolejnym głośnym newsem było ogłoszenie Jareda Leto jako Szkieletora - mrocznego antagonisty, który pragnie przejąć władzę nad Eternią.

Film będzie adaptacją serialu animowanego "He-Man i Władcy Wszechświata", zainspirowanej serią zabawek firmy Mattel z 1982 roku. Powstaje dla Amazon MGM Studios i Mattel Films.

Za kamerą stanie Travis Knight. "Masters of the Universe" wejdą do kin 5 czerwca 2026 roku.

"Masters of the Universe": nowi w obsadzie!

Tym razem do obsady dołączyła Morena Baccarin znana z serii filmów "Deadpool" , w której wystąpiła u boku Ryana Reynoldsa. W opowieści o He-Manie wcieli się w Czarodziejkę, Strażniczkę mocy Posępnego Czerepu.

Ogłoszono także, że w castingu udało się wyłonić Fisto - poplecznika Szkieletora, który w trakcie trwania odwiecznego konfliktu, wybiera jasną stronę mocy. W tej roli zobaczymy Johannessa Haukura Johannessona. Aktora mogliśmy oglądać w serialu "Wikingowie: Walhalla" jako Olafa Haraldssona, a także Viggo w "Those About to Die".

Oficjalne szczegóły nie są znane. Nieoficjalnie mówi się o umieszczeniu akcji w rzeczywistym świecie, w którym Eternia jest zaledwie światem z bajek.