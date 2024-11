Aktorka szczerze o roli superbohaterki. Daje jej "poczucie bezpieczeństwa"

"Nigdy nie miałam podejścia 'jeden film dla mnie, jeden dla nich'" - mówiła Olsen o rozwoju swojej kariery aktorskiej. "Marvel jest jednak stałą rzeczą, do której zawsze mogę wrócić i dzięki temu wytworzył — jakby to ująć — poczucie bezpieczeństwa w życiu, dzięki któremu mogłam podejmować się innych prac. Więc nigdy nie czułam, że 'muszę nakręcić to, by móc nakręcić tamto'".

Elizabeth Olsen o kinie popularnym. Według niej pomaga ona filmom niezależnym

Dodała, że jej ostatnie występy w roli Scarlet Witch — w miniserialu "WandaVision" i filmie "Doktor Strange w multiwersum obłędu" — nie były dla niej przymusem wynikającym z umowy z Marvelem, ale własnym wyborem zawodowym. "Za każdym razem jest to droga dla mojej postaci. Zawsze słyszę: 'mamy taki pomysł i dlatego chcemy, żebyś wróciła'. Nigdy: 'wepchnijmy ją gdzieś'" - tłumaczyła Olsen.

Według niej popularne serie są potrzebne filmom niezależnym. Dzięki blocbusterom kina i wytwórnie zarabiają, co sprawia, że widzowie mogą oglądać także mniejsze produkcje. "Myślę, że taka jest relacja między nimi" - podsumowała.

Kiedy Elizabeth Olsen wróci do Kinowego Uniwersum Marvela?

Olsen ostatni raz wcieliła się w Wandę Maximoff/Scarlet Witch w "Doktorze Strange w multiwersum obłędu" z 2022 roku i serialu animowanym "A gdyby...?" z 2023 roku. Wcześniej zagrała ją w sześciu innych produkcjach. Za miniserial "WandaVision" otrzymała nominacje do Emmy i Złotego Globu. Aktorka powtórzy swoją rolę w serialu animowanym "Marvel Zombies", który pojawi się na platformie streamingowej Disney+ w październiku 2025 roku.

W "Love Child" Todda Solondza zagrała obok Charlesa Meltona ("Obsesja"). Film opowiada o 11-letnim chłopcu, który zamierza pomóc swojej matce w jej życiu uczuciowym. Skutki jego działań są katastrofalne.