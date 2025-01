Aktorka o wieku partnera Bridget Jones. Nie widzi problemu

"Dlaczego to miałby być problem?" - dziwiła się dwukrotna zdobywczyni Oscara? "Według mnie to nic nowego. Może społeczne tabu w końcu topnieje... A to nigdy nie jest złą rzeczą. Są sprawy, na temat których naprawdę nie musimy się wypowiadać, a sposób, w jaki ludzie znajdują miłość [jest jedną z nich]" - stwierdziła aktorka.

W podobnym tonie wypowiadał się 28-letni Leo Woodall, który wcielił się w partnera Bridget. "Jest sporo takich związków. Po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania ich na ekranie" - mówił aktor.

Wideo "Bridget Jones: Szalejąc za facetem": Oficjalny zwiastun

Nowa "Bridget Jones" opowie o żałobie. Twórczyni postaci oparła ją na własnym bólu po stracie

Zellweger stwierdziła także, że "Szalejąc za facetem" jest "piękną historią i chyba najbardziej osobistą dla Helen [Fielding — współscenarzystki i autorki książkowego pierwowzoru postaci]". "Opowiada ona o własnych doświadczeniach straty, żałoby i poszukiwań nowego szczęścia. To wyjątkowy film" - mówiła aktorka.

W czwartej odsłonie serii Bridget Jones jest wdową i samotną matką, która zaczyna odnajdować się w świecie współczesnego randkowania. Fielding oparła tę historię na własnych doświadczeniach. Jej mąż zmarł w 2016 roku.

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem". Kto tym razem powalczy o serce bohaterki?

O serce Jones będą starali się grany przez Leo Woodalla 29-letni młodzieniec poznany przez aplikację randkową oraz nauczyciel pracujący w szkole jej dzieci. W tej roli zobaczymy Chiwetela Ejiofora. W filmie pojawi się także niewidziany w trzeciej części Hugh Grant, który tym razem pokaże nieco lepszą stronę kobieciarza Daniela Cleavera.

"Bridget Jones: Szalejąc za facetem" wejdzie na ekrany polskich kin 14 lutego 2025 roku.