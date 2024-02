Aktorka nie chce kontynuacji komediowego hitu? To był przełom w jej karierze

Blunt gościła w podcaście "Happy Sad Confused". Gdy pojawił się temat filmu "Diabeł ubiera się u Prady", aktorka zdradziła, że nigdy nie było prawdziwej potrzeby, by nakręcić kontynuację. Nie odczuwa jej ona i, jak podejrzewa, także inne gwiazdy filmu.

"Diabeł ubiera się u Prady" bez kontynuacji? Nic na siłę

Według niej, zamiast realizować sequel na siłę, należy "pielęgnować i chronić" komedię, która już powstała i doczekała się dużego grona wielbicieli. Przytoczyła także słowa Meryl Streep, która za rolę Mirandy Priestly, redaktorki naczelnej wpływowego magazynu modowego, otrzymała nominację do Oscara.

Reklama

Wideo "Diabeł ubiera się u Prady": Trailer

"Wydaje mi się, że Meryl powiedziała o tym coś zabawnego. Zapytali ją, czy nakręciłaby kiedyś sequel, a ona na to: 'Tak, jeśli tylko nie każą mi schudnąć'. Chyba dodała jeszcze przekleństwo" - wspominała Blunt.

"Diabeł ubiera się u Prady": Emily Blunt nigdy nie chciała realizować sequela

Aktorka wcieliła się w Emily, asystentkę Mirandy. Za swoją rolę otrzymała nominację do Złotego Globu, a sam film był przełomem w jej karierze. Mimo to nigdy nie paliła się do realizacji kontynuacji. "Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Sequel często przekreśla to, co było wyjątkowe w oryginale" - mówiła w 2018 roku w wywiadzie dla magazynu "People".

Z kolei w 2022 roku w programie "The View" przyznała, że zgodziłaby się na udział w kontynuacji tylko z powodu możliwości ponownego spotkania się z przyjaciółmi z planu. Przyznała jednak, że nie wie, czy "Diabeł ubiera się u Prady" odniósłby dziś taki sam sukces. "To rzecz z innej epoki. Teraz wszystko jest cyfrowe, a tamten film koncentrował się na produktach fizycznych" - wyjaśniała.

David Frankel, reżyser filmu, zdradził w wywiadzie dla "Entertainment Weekly" w 2021 roku, że wytwórnia nigdy nie była zainteresowana realizacją sequela, ale jej twórcy spotkali się kiedyś i wymienili luźnymi pomysłami. "Pobawiliśmy się w: a co, jeśli byłby sequel. To było trochę głupie, wszyscy doszliśmy do wniosku, że nie, tę historię już opowiedziano" - zdradził.

"Diabeł ubiera się u Prady" wszedł do kin w czerwcu 2006 roku. Film okazał się ogromnym sukcesem kasowym — zarobił na całym świecie prawie 327 milionów dolarów.