Aktor przyznaje. Swoją ostatnią rolę oparł na znanym reżyserze

Coppola rozwija "Megalopolis" od czterech dekad. Po tym, jak kolejne wytwórnie mu odmówiły, reżyser postanowił samodzielnie sfinansować film. Zdjęcia odbyły się w 2022 i 2023 roku.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Według niepotwierdzonych plotek historia ma przedstawiać futurystyczne społeczeństwo oparte na Cesarstwie Rzymskim. Głównym bohaterem będzie Caesar (w tej roli Adam Driver), architekt, który musi pogodzić swój idealizm z wymaganiami władz.

Reklama

Zdjęcie Shia LaBeouf i Francis Ford Coppola na planie filmu "Megalopolis" / MEGA / Contributor / Getty Images

"Megalopolis": Adam Driver oparł swojego bohatera na Francisie Fordzie Coppoli

W wywiadzie dla "The Face" Driver opowiedział o pracy z Coppolą. Aktor uważa, że trudno przypisać "Megalopolis" do konkretnego gatunku. "To rzecz nie do skategoryzowania, co może brzmieć bardzo ogólnie do czasu, aż nie zobaczy się filmu. Wtedy moja odpowiedź wyda się idealna".

Driver dodał także, że filozofia i bolączki jego bohatera przypominają te Coppoli. "To wizjoner" - tak aktor określił swojego bohatera. "Bardzo przypomina Francisa, w sensie, że poszukuje każdego sposobu na realizację czegoś i nie trzyma się tylko jednego, z góry ustalonego kierunku. To mnie w nim ciekawi — i jednocześnie przypomina Francisa".

"Megalopolis": Twórcy

Coppola napisał także scenariusz "Megalopolis". Budżet filmu wyniósł około 120 milionów dolarów. Poza Driverem wystąpili w nim Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishbourne, Aubrey Plaza, Shia LeBeouf, Jason Schwartzman, Giancarlo Esposito i Dustin Hoffman. Film wejdzie do kin pod koniec 2024 roku. Spekuluje się, że wcześniej zostanie pokazany podczas jednego z europejskich festiwali — w Cannes lub w Wenecji.