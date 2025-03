Aktor chce wrócić do Marvela. Nikt go o to nie prosił

Jonathan Majors promuje "Magazine Dreams", swój najnowszy film. Aktor odniósł się także do swojego ewentualnego powrotu do roli Kanga Zdobywcy w Kinowym Uniwersum Marvela. Należy zaznaczyć, że nikt nie prosił go do tej pory o takowy.

