Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Andrzej Wilk był absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1965). Z Teatrem Polskim we Wrocławiu związany był w latach 1965-1982 oraz 1990-2018. W latach 1982-1984 występował w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, a w okresie od 1984 do 1990 w Teatrze Polskim w Poznaniu. Gościnnie występował na scenach Wrocławskiego Teatru Współczesnego. W ostatnich latach Wilk współpracował z Teatrem Polskim w Podziemiu.

Aktor grał też w Teatrze Telewizji, filmach i serialach. Wystąpił m.in. w filmach "Zaraza" (1971), "Uciec jak najbliżej" (1972), "Zasieki" (1973) oraz "Wielki Szu" (1982) r.

Wilk był kilkukrotnie odznaczany za wieloletnią działalność artystyczną. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi czy Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".