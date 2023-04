Ta rola była mu chyba pisana, bo mówiąc o filmie "Air" , który zadebiutował w kinach 5 kwietnia, Chris Tucker kilkakrotnie wspominał, że przez lata Ben Affleck nagabywał go i zapewniał o chęci współpracy. Sam reżyser również żartował, że nie jest w stanie zliczyć, ile to razy, przy różnych przypadkowych spotkaniach zaczepiał jednego z najzabawniejszych filmowych policjantów. Zatem, gdy tylko okazało się, że w filmie "Air" musi znaleźć się miejsce dla postaci Howarda White'a - dyrektora ds. marketingu sportowego, który odegrał kluczową rolę w podpisaniu kontraktu z Michaelem Jordanem dla Nike - oczywistym wyborem był właśnie Tucker.

"Usłyszałem, że to bardzo mała rola. Że chcą, abym zagrał Howarda White'a. Gdy usłyszałem to nazwisko, od razu do niego zadzwoniłem. Znam go" - Tucker wspominał początki swojej pracy w rozmowie z serwisem "Shondaland", nie ukrywając, że rola tylko pozornie była mała.



Szybko bowiem wyszło na jaw, że stało przed nim nie tylko wyzwanie sportretowania na ekranie przyjaciela, ale stworzenie tej postaci w zasadzie od zera. Affleck dał "swojemu" aktorowi wolną rękę, aby ten mógł napisać sceny, które powinny zostać ujęte w filmie.



Wideo "Air" [trailer]

"Ben powiedział, że mogę napisać w scenariuszu wszystko, co chcę. Naprawdę wziąłem to sobie do serca. Poszedłem więc do Howarda i powiedziałem: 'Stary, tu nic nie ma, czy możesz mi pomóc?'. Chciałem uzyskać, jak najwięcej informacji o tym, kim Howard był dla Nike, chciałem dokładnie poznać jego charakter, każdy szczegół, który mógłby zostać ujęty w scenariuszu i dialogach. Łącząc to, co napisał Ben i moją wiedzę udało się poskładać wszystko w całość. To była ciężka praca, ale opłaciła się" - wspomniał w wywiadzie dla "Shondaland".

Tucker nie tylko analizował ze swoim przyjacielem konkretne sytuacje i zdarzenia, rozmawiał też z jego kolegami z podwórka, nauczycielami, trenerami. "Wszyscy mówili to samo o Howardzie, wspaniałym facecie, który zawsze widzi szklankę do połowy pełną, jest niezwykle pozytywny. Do tego ma całą tę mądrość, wiedzę. Ta rola była dla mnie błogosławieństwem" - dodał.