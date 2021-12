Agnieszka Włodarczyk: Święta w Dubaju

To, że Agnieszka Włodarczyk postanowiła spędzić zimowy czas w Dubaju, jest zaskakujące w świetle tego, co napisała w swoim ostatnim poście na Instagramie.

Agnieszka Włodarczyk w Dubaju

"Nigdy nie marzyłam o wycieczce do Dubaju. Kojarzył mi się głownie z drapaczami chmur, przepychem, betonem, piachem, ropą naftową, no i z tym, o czym jest ostatni film Marysi Sadowskiej [proceder prostytuowania się polskich modelek przedstawiony w 'Dziewczynach z Dubaju' - red.]. Wolałam kierunki, gdzie królowała bujna roślinność, a ceny wynajmu apartamentu czy czegokolwiek, nie przyprawiały o zawrót głowy. Gdzie mogłam chodzić w wyciągniętych szarawarach, starych ulubionych klapkach, bez makijażu i czuć się ok" - wymieniła kwestie, które przemawiały przeciwko Dubajowi.



"Tutaj jest trochę inaczej, ale ze względu na to, że spędzimy tu sporo czasu chciałabym odczarować to miejsce w mojej głowie" - dodała.

Reklama

Instagram Post

Aktorka nie wyjaśniła, jak długo zagości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyjazd Włodarczyk zapewne w głównej mierze jest związany z karierą sportową jej partnera.

"Robert trenuje stacjonarnie. Nie jesteśmy tu na typowe zwiedzanie" - stwierdziła w komentarzu pod postem, gdy jeden z obserwatorów polecił jej odwiedzenie Abu Zabi. Karaś wspomina na swoim profilu, że przygotowuje się teraz do trzech wyścigów.

Sława Włodarczyk nie sięga do Dubaju, natomiast na gwiazdę wybija się tam jej syn, półroczny Milan.



"Tutaj wszyscy zaczepiają Milana. Macają go po pulchnych nóżkach i mówią: 'O, jaki grubiutki, jaki fajny, mogę wziąć na ręce?'. Wszyscy mówią, że ma piękne błękitne oczy" - aktorka zdradziła na InstaStories ciekawostkę. Dodała, że przewrotnie takiego koloru oczu nie ma ani ona, ani Robert.

Jak na razie, Agnieszka najbardziej chwali sobie pogodę. Mimo że jest tam teraz pora zimowa, to temperatura w ciągu dnia sięga 27 stopni. Pozytywnie zaskoczona jest też tym, że niektóre rzeczy w Dubaju są tańsze niż w Polsce.

Zobacz również:

Nie żyje tancerz z "Tańca z Gwiazdami". Miał zaledwie 34 lata



Polska bez szans na Oscara! Ogromne rozczarowanie

Kim jest syn Małgorzaty Braunek? Poszedł w ślady ojca

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .