Agnieszka Holland nagrodzona we Florencji

Pieczęć Pokoju dla Agnieszki Holland

Jak wyjaśniono, Pieczęć Pokoju przyznawana jest w uznaniu dla twórczyń kina, autorek dzieł poruszających tematykę wojny, rasizmu, prześladowań na tle płci i proponujących spotkanie oraz poznanie kultur dla rozwiązania konfliktów.

Organizatorzy podkreślili, że polska reżyserka wyróżnia się wolnością wypowiedzi i odwagą podejmowania najtrudniejszych i najpilniejszych tematów.

Agnieszkę Holland przedstawiono jako "obywatelkę świata", u szczytu swej kariery, która w swoich filmach nakreśliła historię Europy środkowej, koncentrując się za każdym razem na kluczowym wydarzeniu dla jej tożsamości.

Reklama

Z okazji ceremonii wręczenia nagrody polskiej reżyserce odbyła się projekcja jej filmu "Obywatel Jones" z 2019 roku. To historia walijskiego dziennikarza Garetha Jonesa (1905-1935), jednego z nielicznych obcokrajowców - świadków wielkiego głodu na Ukrainie.

Nagroda Pieczęć Pokoju przyznawana jest od 24 lat.

"Obywatel Jones": Fabuła, obsada, zwiastun

"Obywatel Jones" Agnieszki Holland to oparta na faktach historia młodego walijskiego dziennikarza Aretha Jonesa (w tej roli James Norton ), piszącego w latach 30. XX wieku, który ujawnił sprawę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Publikacje Jonesa nie tylko pokazały Zachodowi, co działo się na Ukrainie, ale także zainspirowały George'a Orwella do napisania "Folwarku zwierzęcego".

Zdjęcia zrealizowano m.in. w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. W polsko-brytyjsko-ukraińskiej koprodukcji wystąpili również: Vanessa Karby, Peter Stargard, Michalina Olszańska i Krzysztof Pieczyński .

Światowa publiczność po raz pierwszy mogła obejrzeć "Obywatela Jonesa" w lutym 2019 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. We wrześniu 2019 roku film znalazł się w Konkursie Głównym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, z którego wyjechał z Nagrodą Główną - Złotymi Lwami.

Na ekrany polskich kin trafił 25 października 2019 roku.