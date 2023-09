Agnieszka Grochowska: Bohaterowie filmu "Brat" są do niej bardziej podobni niż jej synowie

Oprac.: Justyna Miś

W powstającym właśnie filmie "Brat" Agnieszka Grochowska gra mamę dwóch synów, która musi walczyć o byt swojej rodziny, bo jej mąż jest w więzieniu. Podczas konferencji na planie tej produkcji aktorka wspomniała, że reżyser Maciej Sobieszczański bardzo postarał się, by młodzi aktorzy, którzy grają jej synów, byli do niej podobni. I dodała, że to o tyle zabawne, że jej prywatni synowie absolutnie jej nie przypominają.

Agnieszka Grochowska i Filip Wiłkomirski w "Bracie" /Łukasz Bąk /materiały prasowe