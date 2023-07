Agnieszka Fatyga: "Jednych zachwycam, innych być może drażnię"

"Życie nauczyło mnie elastyczności. Jednych zachwycam tym, co robię, innych być może drażnię. Zdaję sobie z tego sprawę. To kwestia gustu" - mówiła o swojej karierze.

Agnieszka Fatyga była Ślązaczką. Jej ojcem był lekarz Józef Fatyga, ordynator szpitala dziecięcego w Świętochłowicach, jej wielki autorytet. Ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie, równolegle studiując na wydziale operowym Warszawskiej Akademii Muzycznej. Uczyła się także w szkole muzycznej, uzyskała dyplom w klasie fortepianu.



Życie zawsze dzieliła pomiędzy dwie sceny: teatralną i estradową. Przez lata była związana z warszawskimi teatrami - występowała na scenach Teatru Narodowego, Teatru Ateneum. Widzowie mogli podziwiać ją w Operetce Warszawskiej. Z powodzeniem wykonywała przeboje znane z musicali, arie operowe, pieśni rosyjskie.

Na przestrzeni lat zagrała w wielu spektaklach telewizyjnych, m.in. "Samotniku", "Królowej śniegu", "Graczu", "Myszkinie". Na telewizyjnym i filmowym ekranie widzowie mogli zobaczyć ją w serialu "Alternatywy 4" czy w produkcji z 2001 roku "Przychodnia każdego przechodnia". Zajmowała się także dubbingiem. Swojego głosu użyczyła w animacjach "Oliver i spółka" czy "Mickey, Donald, Goofy: Trzej muszkieterowie".

Rzadko można było ją oglądać na kinowym ekranie. "Boję się filmu. Wolę formy, w których za wszystko jestem odpowiedzialna sama" - wyznała w jednym z wywiadów.

Jej idolkami i wzorcami były amerykańskie aktorki Whoopi Goldberg i Meryl Streep: "Whoopi Goldberg lubię i podziwiam za dowcip i inteligencję, a kocham za wielką, tragiczną rolę w "Kolorze purpury" Stevena Spielberga. Meryl Streep - bardzo rzadki i piękny instrument w orkiestrze ludzkich osobowości" - mówiła.

Agnieszka Fatyga przez 37 lat była żoną aktora Wojciecha Olszańskiego i - o tym nie wszyscy wiedzieli - matką aktorki Michaliny Olszańskiej . Co ciekawe, nigdy nie chciała, by córka poszła w jej ślady, marzyła, by skończyła medycynę. Dlatego na egzaminy do szkoły aktorskiej Michalina poszła w tajemnicy!



"Mama znalazła moje papiery jeszcze przed egzaminami. Strasznie się zdenerwowała. Pewien poziom kłótni jest wpisany w naszą relację, przypominamy włoską rodzinę. Ale to było na serio. Jeszcze na drugim roku potrafiła mi powiedzieć, że powinnam zmienić studia na medycynę" - mówiła.



Agnieszka Fatyga: Jej nagła śmierć była wstrząsem

Agnieszka Fatyga zmarła nagle 30 października 2020 roku, w wieku 62 lat. Rodzina nie poinformowała mediów o przyczynie śmierci. Po stracie ukochanej żony Wojciech Olszański zamieścił film w serwisie YouTube.



"Była niezłomnym człowiekiem. Nigdy się nikomu nie sprzedała, nikomu nie obiecywała, poniosła za to wiele razów, nagonek. Była w życiu najlepszym, co mi się przytrafiło. Miała do mnie wielką cierpliwość. Kochała ludzi, aczkolwiek Ci, co ją znali wiedzą, że była wielką samotnicą, ale bardzo empatyczną i dobrą. Może dlatego była wielką samotnicą, bo była dawcą, oddawała ludziom swoją energią - zwrócił się do internautów" - wyznał.

Z kolei jej córka, aktorka Michalina Olszańska napisała na Facebooku: "Dzisiaj rano odeszła moja Mama, Agnieszka Fatyga. Wybaczcie, dziś nie jestem w stanie nic więcej napisać, dlatego pozwolę sobie zostawić tu pieśń, którą moja Mama skomponowała dla swojej Mamy i schować się za jej własnymi słowami".





Pogrzeb Agnieszki Fatygi odbył się 18 grudnia, prawie 1,5 miesiąca po jej śmierci. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, miał charakter prywatny. Aktorka spoczęła na warszawskich Powązkach Wojskowych.

