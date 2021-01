Agata Kulesza: Przyjaciółka Katarzyny Nosowskiej

Przyjaźnie w show-biznesie to rzadkie zjawisko, zwłaszcza takie, które trwają od wczesnego dzieciństwa. A taka właśnie relacja łączy Katarzynę Nosowską i Agatę Kuleszę, które znają się grubo ponad 40 lat. Obie pochodzą ze Szczecina i razem dorastały - chodziły do tej samej podstawówki i tego samego liceum. Ich znajomość przetrwała próbę czasu - mają ze sobą stały kontakt i towarzyszą sobie w ważnych momentach swojego życia. Teraz wokalistka wyjawiła ciekawy fakt z przeszłości.

Katarzyna Nosowska i Agata Kulesza poznały się... 46 lat temu /Maciej Gillert /East News

O tym, że się spotkały w ostatnim czasie, dowiadujemy się z nagrania, które Katarzyna Nosowska zamieściła na swoim Instagramie. Piosenkarka i aktorka opowiadają w nim o sytuacji, która miała miejsce prawie 35 lat temu. "Cześć, tu Kaśka, siedzę właśnie u Agaty Kuleszy, tej znanej aktorki, wiecie. Ona przywiozła ze Szczecina swoje pamiętniki i przeczyta teraz pewien fragment, posłuchajcie" - zachęca piosenkarka.

Po chwili Agata Kulesza czyta wspomniany fragment. "30 sierpnia 1986 rok, sobota godz. 21.50, do południa byłam na festynie na Pogoni z Kaśką i jej tatą, było tam bardzo dużo znajomych: Czarek Jarek, Timuś, Kornel Tytus i Puzon, który dał nam lizaki. Potem byłyśmy z Kaśką u mnie, a następnie umówiłyśmy się na 17, bo ta starucha kończyła dziś 15 lat". To ostatnie zdanie wywołało u obu gwiazd sporą wesołość, bo różnica wieku między nimi to niecały miesiąc - Nosowska urodziła się 30 sierpnia, a Agata Kulesza 27 września 1971 roku.

O tym, jak Nosowska i Kulesza się poznały i jak wyglądało ich wspólne dzieciństwo, wiadomo niewiele. Rąbka tajemnicy uchyliła jakiś czas temu w wywiadzie dla "Zwierciadła" aktorka. "Miałyśmy po trzy lata, jak się poznałyśmy na statku. Ojcowie byli marynarzami" - zdradziła.

Choć przyjaźnie od lat dziecięcych wśród znanych osób nie zdarzają się często, jest kilka takich relacji. Od szkoły podstawowej przyjaźnią się Michał Żebrowski i Rafał Trzaskowski, w jednym radomskich liceów poznały się Małgorzata Foremniak i Dorota Chotecka, podobnie jak Michał Figurski i Beata Sadowska, którzy chodzili do tego samego liceum w Warszawie. Wśród zagranicznych gwiazd wiadomo o przyjaźni od lat dziecięcych aktorów Leonardo DiCaprio i Tobeya Maguire'a oraz Justina Timberlake'a i Ryana Goslinga.