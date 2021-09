Agata Kulesza będzie miała gwiazdę na Piotrkowskiej

O kolejnej artystce, która dołączy do grona światowych sław kina i sztuki w Alei Gwiazd na najpopularniejszym łódzkim deptaku poinformowało w poniedziałek EC1 Łódź - Miasto Kultury. W ramach EC1 działa m.in. Narodowe Centrum Kultury Filmowej (NCKF), które opiekuje się pomnikiem wzorowanym na hollywoodzkiej Walk of Fame.



Jak podkreślili fundatorzy gwiazdy, Agata Kulesza to jedna z najbardziej utalentowanych współczesnych aktorek, ceniona przez krytyków i uwielbiana przez publiczność. Znakomicie sprawdza się w skomplikowanych, dramatycznych rolach, jak i w komediowych kreacjach, prezentując wszechstronny talent. Jest laureatką czterech Orłów, Złotych Lwów oraz nagrody Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles.

Agata Kulesza: Kariera

Aktorka ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1993 roku w filmie "Człowiek z..." Konrada Szołajskiego. Za główną rolę kobiecą w filmie "Moje pieczone kurczaki" w reż. Iwony Siekierzyńskiej została nagrodzona na Festiwalu Młodzi i Film, natomiast rola w krótkometrażowych "Kilku prostych słowach" przyniosła jej nagrody od OFFowej Akademii Filmowej oraz na międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest w Toruniu.

Wiele prestiżowych nagród odebrała też za rolę matki głównego bohatera głośnego filmu "Sala samobójców" Jana Komasy, a objawieniem okazała się jej kreacja w "Róży" Wojciecha Smarzowskiego.

Polskich oraz zagranicznych widzów i krytyków zachwyciła jej Wanda Gruz w "Idzie" Pawła Pawlikowskiego. Kreacja, jak i sam film, zdobyła jeszcze większą uwagę po tym jak obraz otrzymał Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Kulesza otrzymała wiele nagród i nominacji, w tym do Europejskiej Nagrody Filmowej. Została również pierwszą polską aktorką uhonorowaną nagrodą Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles.

Aktorka wystąpiła również w kolejnej produkcji Pawlikowskiego "Zimna wojna", a ostatnie lata to znakomite kreacje Kuleszy w głośnych filmach: "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy, "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka oraz w filmie "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Macieja Englerta.

"Dziś bez wątpienia Agatę Kuleszę można nazwać aktorką kompletną. Łączącą znamiona prawdziwej gwiazdy, ulubienicy publiczności oraz faworytki krytyków. Od ponad dekady znakomicie wiąże imponujące artystyczne wybory wraz z popularnymi rolami w kinowych i telewizyjnych hitach" - podkreślono w uzasadnieniu nominacji do Łódzkiej Alei Gwiazd.

Gwiazda aktorki została ufundowana przez Miasto Łódź w ramach projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO. Zostanie wmurowana w okolicach numeru 63. Jej odsłonięcie nastąpi 21 września o godz. 13:00. Po uroczystości zaplanowano otwarte spotkanie z artystką w Clubie 77.

Łódzka Aleja Gwiazd wzorowana jest na hollywoodzkiej Walk of Fame. Inicjatorem jej powstania w 1996 r. był Jan Machulski, a projektantem gwiazdy Andrzej Pągowski. Pierwsza mosiężna gwiazda, Andrzeja Seweryna, została wmurowana dwa lata później.

Dotąd odsłonięto ponad 70 gwiazd, którymi uhonorowano zasłużonych dla polskiej kinematografii m.in. reżyserów - Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Wajdę, Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego, Janusza Morgensterna, Stanisława Bareję, Jerzego Antczaka, Wojciecha Jerzego Hasa, Krzysztofa Zanussiego; aktorów i aktorki - Tadeusza Łomnickiego, Krystynę Jandę, Janusza Gajosa, Gustawa Holoubka, Maję Komorowską, Cezarego Pazurę, Jana Machulskiego, Wojciecha Pszoniaka, Zbigniewa Cybulskiego, Stefana Jaracza, Leona Niemczyka; twórców muzyki filmowej - Wojciecha Kilara, Zbigniewa Preisnera, Henryka Kuźniaka oraz operatorów m.in. Pawła Edelmana i Jerzego Lipmana, a także producentów - m.in twórców filmu "Ida", czy autora filmów animowanych Tomasza Bagińskiego.