Agata Kulesza: Aktorska dysfunkcja

"Jestem pozbawiona zazdrości zawodowej" - wyznała Agata Kulesza w rozmowie z Alicją Myśliwiec w programie "2020. Plan", realizowanym w ramach 13. Mastercard OFF Camera. Aktorka zdradziła przy okazji, nad czym obecnie pracuje. "Rozpoczęłam już zdjęcia do filmu Wojtka Smarzowskiego" - wyznała.

"Ja kocham ten zawód" - mówi Agata Kulesza /Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Agata Kulesza ma na swym koncie sporo znakomitych rol filmowych. Po pandemicznym zastoju, prace nad produkcjami powoli wracają na dawne tory. Nad czym obecnie pracuje aktorka?



"Rozpoczęłam już zdjęcia do filmu Wojtka Smarzowskiego. Wróciliśmy na plan pełni wigoru i energii. Myślę, że wszyscy się stęskniliśmy za tymi planami" - powiedziała Kulesza.



Artystka zagra w "W2" - nowym filmie reżysera Wojciecha Smarzowskiego, którego premiera zaplanowana jest na jesień 2021 roku.



Fabuła skupia się wokół skomplikowanych relacji polsko-żydowskich. Zdarzenia będą przeplatać okres współczesny z historycznym. W produkcji oprócz Kuleszy wystąpią: Robert Więckiewicz, Arkadiusz Jakubik i Michalina Łabacz.

Rozmowa w programie "2020. Plan B" panie rozmawiały m.in. o pracy, jaką wykonuje aktor.

"Ja kocham ten zawód... Czasami się śmiejemy, że aktor ma jakaś dysfunkcję. Jest wśród nas wiele nieśmiałych ludzi, którzy nagle decydują się na taki ekshibicjonizm emocjonalny, który jest dosyć trudny" - z zaangażowaniem opowiadała Agata Kulesza, która zagrała jedną z głównych ról w filmie "Hejter. Sala samobójców".

Aktorka zdradziła również, co pozwala jej skutecznie wykonywać pracę.

"Wypisuje wszystkie sceny, które mam do zagrania. To nie jest tak, że samodzielnie stworzę rolę, bo do tego jest potrzebny jeszcze partner, reżyser. Ale mam pewne zamiary i obgadujemy to" - wyjaśniała.



"Najpierw wykonuję taką pracę analityczną, ale później jest już jazda bez trzymanki, czyli rzucanie się w emocje" - podsumowała ze śmiechem Kulesza.