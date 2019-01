Agata Buzek zagra mężczyznę

Agata Buzek występuje w międzynarodowej produkcji "High Life". Polska aktorka gra nietypową postać - wciela się bowiem w mężczyznę.

Agata Buzek na gali Orły 2017 AKPA

Nasze gwiazdy coraz lepiej radzą sobie na zagranicznych rynkach. To, co kiedyś było ewenementem, dziś powoli staje się normą.

Świat zachwyca się Joanną Kulig. Agnieszka Grochowska częściej gra w obcych niż w polskich produkcjach, zaś Magdalena Cielecka skończyła zdjęcia do serialu "The Song of Names".

Ale najbardziej zaskakujące nowiny dotyczą Agaty Buzek. Polka regularnie pojawia się w europejskich filmach, więc jej kolejna rola nie powinna budzić sensacji. A jednak! Tym razem bowiem Agata Buzek wcieli się... w mężczyznę.

- Na początku miałam grać inną postać, ale wszystko się zmieniło i teraz gram pilota, męską rolę w scenariuszu - tłumaczy aktorka.

Zobaczymy ją we francuskiej produkcji "High Life". Agata Buzek będzie partnerować takim gwiazdom, jak Juliette Binoche, Patricia Arquette czy Robert Pattinson.

Co ciekawe, część zdjęć do tego filmu zrealizowano w Polsce, niedaleko Białegostoku. A to nie koniec polskich akcentów. Do produkcji "High Life" zaangażowani zostali także polski operator Tomasz Naumiuk, scenograf Mela Melak a także charakteryzator Marcin Rodak.



Już niebawem, bo 1 marca, zobaczymy Agatę Buzek w polskich kinach. Aktorka gra jedną z ról w filmie "Córka trenera".