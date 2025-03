Adrien Brody u boku Leonardo DiCaprio u oscarowego reżysera?

Brody miał spotkać się z Damianem Chazelle'em, twórcą "Whiplash" i "La La Land", w sprawie występu w jego nadchodzącym filmie "Evel Knievel on Tour". Będzie to biografia światowej sławy kaskadera-motocyklisty, znanego z wybuchowego temperamentu i licznych kontuzji — w czasie swej kariery łamał sobie kości aż 433 razy. Scenariusz napisał William Monahan, laureat Oscara za "Infiltrację", a poprawki nałożył Terence Winter ("Wilk z Wall Street").

Nowy film Damiena Chazelle'a. Kto w roli głównej?

Leonardo DiCaprio prowadzi negocjacje w sprawie tytułowej roli. Jeśli Brody zdecyduje się wystąpić w filmie, wcieliłby się najprawdopodobniej w Shelly'ego Saltmana, menadżera gwiazdora. Fabuła filmu skupi się na przygotowaniach Knievela do przeskoczenia Snake River w stanie Idaho w 1974 roku.

Udział Brody'ego jest podobno uzależniony od angażu DiCaprio. Ten ma podjąć decyzję na dniach. Wydaje się, że zgodzi się on przyjąć rolę. Chazelle początkowo prowadził rozmowy z DiCaprio w sprawie udziału w dramacie więziennym. To aktor zwrócił jego uwagę na postać Knievela, a po przeczytaniu draftu scenariusza zaczął negocjować swój udział. Reżyser chciałby wejść na plan latem 2025 roku.

Leonardo DiCaprio. Jego ostanie filmy

Filmografię 50-letniego DiCaprio zamyka "Czas krwawego księżyca" Martina Scorsese z 2023 roku. Na premierę czeka "One Battle After Another" Paula Thomasa Andersona, które wejdzie do kin 8 sierpnia 2025 roku.

Adrien Brody. Gdzie występował przed sukcesem "The Brutalist"

Po Oscarze za "Pianistę" w 2003 roku Brody przez długi czas szukał swojej drogi. Pojawiał się na drugim planie u Wesa Andersona oraz w gościnnie w serialach, między innymi "Peaky Blinders", "Sukcesji" i "Leakers: Dynastii zwycięzców". Jednak najlepszy okres jego kariery zdawał się za nim. Sukces "The Brutalist" tchnął w nią nowe życie.