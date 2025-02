Adaptacja cenionej gry wkrótce na Netfliksie. Za sterami twórca "Johna Wicka"

"Sifu": o czym opowiada gra?

"Sifu" to gra skupiająca się na walce, z dość nietypowym podejściem do rozgrywki. Tytułowy bohater to młody wojownik, który starzeje się wraz z każdą porażką. Choć przegrane budują doświadczenie i poszerzają możliwości, przybywający wiek sprawia, że postać coraz gorzej znosi wszelkie obrażenia. Gra w momencie premiery cieszyła się pozytywnym odbiorem i wieloma dobrymi recenzjami, jednak część graczy nie kryło sfrustrowania poziomem trudności.

"Sifu": Netflix planuje filmową adaptację. Niedawno gra zachwyciła także w produkcji Prime Video

Część widzów usłyszało o grze "Sifu" dzięki wyjątkowemu cyklowi antologii - "Ukryty poziom" - który w grudniu ubiegłego roku pojawił się w bibliotece Prime Video. To wciągający serial animowany prezentujący historie, które rozgrywają się w uniwersach popularnych gier, w tym m.in. "Dungeons & Dragons", "Pac-Man", "Warhammer 40,000" czy omawianym "Sifu". Oryginalne opowieści nawiązują do uwielbianych tytułów, przedstawiając nowe wątki w sposób formalnie i estetycznie interesujący.

Teraz za popularną grę zabierze się również platforma Netflix, a z pomocą przyjdzie Chad Stahelski, reżyser serii "John Wick", który będzie pełnił funkcje producenta. Na ten moment nie podano szczegółów dotyczących daty premiery filmu w tym nietuzinkowym, growym uniwersum. Patrząc jednak na pozytywny odbiór epizodu poświęconego "Sifu" w serialu "Prime Video", trudno nie napawać się optymizmem już po wstępnych wieściach o planowanym projekcie.

