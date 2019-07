Adam Zdrójkowski chuliganem. Ale tatuaż!

Adam Zdrójkowski pokazał nowy tatuaż! Na swoim Instagramie młody aktor opublikował zdjęcie, które wzbudziło sporo emocji wśród fanów. Poza tatuażem na szyi ich uwagę przykuła także metamorfoza Adama. Pod zdjęciem swój komentarz opublikowała też jego partnerka, Wiktoria Gąsiewska!

Adam Zdrójkowski zagra jedną z ról w filmie "Furioza" /Andras Szilagyi /MWMedia

Adam Zdrójkowski wywołał kilka dni termu spore zamieszanie. Wszystko przez zdjęcie, które zamieścił na swoim Instagramie. Wynika z niego, że na szyi młodego aktora pojawił się tatuaż! Adam Zdrójkowski wygląda też na zdjęciu zupełnie inaczej niż zwykle. Jak się okazuje, ta nagła metamorfoza ma związek z nową rolą, do której się przygotowuje. Za kilka miesięcy Zdrójkowskiego będzie bowiem można zobaczyć w filmie "Furioza" w reżyserii Cypriana T. Olenckiego. Gwiazda "rodzinki.pl" tym razem wcieli się w postać... chuligana.

Reklama

Pod zdjęciem pojawił się również komentarz jego partnerki, Wiktorii Gąsiewskiej. "Grzeczne dziewczynki lubią niegrzecznych chłopców" - napisała.



Chociaż film "Furioza" trafi do polskich kin dopiero jesienią 2019 roku, to już budzi spore zainteresowanie. Wszystko za sprawą obsady oraz postaci, jakie mają pojawić się w filmie. W jedną z głównych ról wcieli się Mateusz Damięcki, który na potrzeby filmu aktor zgolił się na łyso, a to nie koniec jego wyjątkowo szokującej przemiany.



Poza nim w "Furiozie" pojawią się również: Mateusz Banasiuk, Weronika Książkiewicz, Wojciech Zieliński, Szymon Bobrowski, Łukasz Simlat, Janusz Chabior i Sebastian Stankiewicz.