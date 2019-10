​Adam Sandler zaśpiewał i zaskoczył

Popularny aktor komediowy, Adam Sandler potrafi również śpiewać i grać na gitarze. Gwiazdor wystąpił z Miley Cyrus w jednym z amerykańskich talk show. Razem zaprezentowali cover przeboju Dido "No Freedom".

Adam Sandler to nie tylko aktor, gra również na gitarze i śpiewa /Peter Kramer /Getty Images

Niedawno Adam Sandler zabrał swoje córki, 10-letnią Sunny i 13-letnią Sadie, by zobaczyły występ Taylor Swift podczas "Saturday Night Live".

Dzień później podczas imprezy charytatywnej w Malibu córki gwiazdora pojawiły się na scenie i wraz z nim zaśpiewały piosenkę "Lover". Gdy Sandler grał na gitarze, dziewczęta zaśpiewały swoją wersję piosenki Taylor Swift, zmieniając początkowe "Christmas lights" na "Hanukkah lights".

Widownia, wśród której byli m.in. Julia Roberts, Sean Penn, Rami Malek, Elizabeth Olsen, David Spade, Catherine Keener i Kim Basinger nagrodzili młode wokalistki owacją.

Śpiewanie i granie na różnych instrumentach ma wśród aktorów wielu zwolenników. Jednym z muzyków grupy Hollywood Vampires jest Johnny Depp, znany m.in. jako Jack Sparrow z serii filmów o piratach z Karaibów.

Jared Leto, laureat Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie "Witaj w klubie", od lat jest wokalistą formacji 30 Seconds To Mars. Popularna rockowa kapela ma na koncie ponad 15 mln sprzedanych albumów oraz wyprzedane areny i stadiony na całym świecie.

Kolejne albumy z zespołem Modern West nagrywa też Kevin Costner, aktor pamiętany m.in. z roli Eliota Nessa w filmie "Nietykalni". Jego "Tańczący z wilkami", który również wyreżyserował, zdobył siedem Oscarów, w tym w kategorii "Najlepszy film".

Adam Sandler niedawno podpisał z Netfliksem kontrakt na cztery filmy. Ostatni obraz z jego udziałem to "The Meyerowitz Stories (New and Selected)", w którym wystąpił u boku Dustina Hoffmana i Bena Stillera.

Wideo Miley Cyrus i Adam Sandler wykonują "No Freedom" w programie "The Tonight Show"