Adam Sandler z nagrodą Mark Twain Prize for American Humor

Choć Adam Sandler nie należy do ulubieńców krytyków filmowych, w Hollywood odniósł bez wątpienia godny pozazdroszczenia sukces. Zagrał w blisko 60 produkcjach, które na całym świecie zarobiły w sumie ponad 3 miliardy dolarów. I choć na jego występach recenzenci przez długi czas nie zostawiali suchej nitki - dość wspomnieć, że aktor otrzymał aż dziewięć niesławnych Złotych Malin - widzowie się tym nie przejmowali.



Sandler, który debiutował na ekranie we wczesnych latach 90., wciąż cieszy się ogromną popularnością i sympatią widzów. Niedawno dał się on też poznać jako utalentowany aktor dramatyczny. Za rolę w "Nieoszlifowanych diamentach" zdobył statuetkę Independent Spirit oraz nominacje do Satelity i nagrody Critics’ Choice.

Swoistym przypieczętowaniem statusu ikony amerykańskiej komedii jest przyznanie 56-letniemu Sandlerowi nagrody Mark Twain Prize for American Humor - jednego z najcenniejszych trofeów, jakie mogą otrzymać komicy za oceanem. Gwiazdor "Zabójczego rejsu" został właśnie ogłoszony 24. laureatem tego prestiżowego wyróżnienia.



W minionych latach zostali nimi m.in. Eddie Murphy, Whoopi Goldberg, Richard Pryor, George Carlin, Lily Tomlin i Bill Murray. Jak wyjaśnia przyznająca tę nagrodę organizacja pozarządowa John F. Kennedy Center, wyróżnienie ma na celu "uhonorowanie artystów, którzy - podobnie jak legendarny satyryk Mark Twain - swoim humorem wywarli ogromny wpływ na amerykańskie społeczeństwo".



"Adam Sandler od ponad trzech dekad bawi nas swoimi filmami, muzyką oraz niezapomnianymi występami w programie 'Saturday Night Live', w którym stał się prawdziwym ulubieńcem publiczności. Stworzył szereg niezapomnianych postaci, dzięki którym śmialiśmy się i płakaliśmy, a głównie płakaliśmy ze śmiechu. Nie możemy się doczekać chwili, gdy wspólnie będziemy celebrować jego błyskotliwą karierę. W uroczystości wezmą udział najlepsi z najlepszych w dziedzinie komedii, dzięki którym wszyscy będziemy się świetnie bawić" - powiedziała Deborah F. Rutter, prezeska John F. Kennedy Center.

Ceremonia wręczenia Sandlerowi statuetki Mark Twain Prize for American Humor odbędzie się 19 marca 2023 roku.