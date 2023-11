Adam Ferency: Jestem alkoholikiem, który w wieku 72 lat ciągle pracuje

"To okropne, co zrobiłem. Na pewno część osób myślała, że z Ferencym będą problemy, że przyjedzie na plan pijany, spóźniony, że nie nauczy się tekstu. Mówię do lustra: jestem alkoholikiem, który w wieku 72 lat ciągle pracuje" - Adam Ferency w rozmowie z Onetem wrócił do wydarzeń sprzed dwóch lat, kiedy pojawił się pijany na spotkaniu z widzami w Świdnicy.

