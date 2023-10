"Adam Driver to człowiek o twarzy niezwykle plastycznej czy interesująco brzydkiej. Ale właśnie ów brak oczywistej urody jest jego największą zaletą. Bo trudno odwrócić od niego wzrok" - czytamy o gwiazdorze na stronie zpopk.pl.



Driver zyskał ogromną popularność dzięki rolom w hitowych produkcjach, takich jak: "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy", "Dom Gucci", "Historia małżeńska" czy "Paterson". Jednak niewielu wie, że o mały włos, a nigdy nie zostałby aktorem!

Chórzysta i żołnierz

Adam Driver przyszedł na świat w kalifornijskim San Diego 19 listopada 1983 roku. Od najmłodszych lat syn prawniczki śpiewał w chórze w Kościele Baptystów, do czego nakłonił go ojczym, który był pastorem. I co ciekawe, nie myślał o tym, by występować przed kamerą. Miał zupełnie inny pomysł na siebie.



W 2001 roku wstąpił do Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. W szeregach armii spędził dwa lata i osiem miesięcy. Miał polecieć do Iraku, ale pomysł spalił na panewce, ponieważ Driver uległ wypadkowi podczas jazdy na rowerze górskim - złamał mostek i nabawił się poważnych problemów ze zdrowiem.

W marcu 2004 roku został zwolniony z armii. I chociaż nigdy nie zapomniał o swoich wojskowych korzeniach - czego dowodem jest organizacja non-profit "Arts in Armed Forces", którą prowadzi i która zajmuje się organizowaniem przedstawień scenicznych dla personelu wojskowego, to niespełna 20 lat temu doszedł do wniosku, że najwyższa pora na plan B.



To wówczas postawił wszystko na jedną kartę i postanowił zostać aktorem. Skąd ta determinacja? "Pomyślałem wtedy, że będę palił papierosy i zostanę aktorem, jak tylko skończę z wojskiem. To były moje dwie główne myśli przez dwa lata służby. Chciałem palić papierosy i być aktorem" - wyznał w wywiadzie, który przypomniał "Twój Styl".

Prorocze słowa z ust legendy kina

Driver ukończył w tym celu Juilliard School i na stałe przeprowadził się do Nowego Jorku. Tam udało mu się zaczepić na Broadwayu i jego kariera nabrała tempa. Posypały się też pochwały.

"To najlepszy aktor swojego pokolenia" - przyznał w jednym z wywiadów wybitny reżyser Martin Scorsese, który miał okazję z nim współpracować w 2016 roku, przy okazji realizacji "Milczenia".

Wszystko wskazuje na to, że rola w filmie "Ferrari" może okazać się nie tylko największym wyzwaniem w dorobku Adama Drivera, ale - być może - sprawi, że spadnie na niego deszcz nagród.

Aktor jest wymieniany w gronie kandydatów do Oscara. Czas pokaże, czy słusznie.

Żona, syn i pies

Driver jest bardzo skryty, nie udziela wywiadów i nie ujawnia szczegółów swojego życia uczuciowego i rodzinnego. Zatem nie wiadomo, z kim się spotykał, zanim poznał swoją żonę. Pewne jest to, że w 2013 roku ożenił się z Joanne Tucker, z którą przed laty studiował w Juilliard School.

W ceremonii ślubnej, o której nie dowiedziały się media, udział wzięło kilku zaproszonych gości. Wśród wybrańców znalazła się, m.in. koleżanka aktora z serialu "Dziewczyny", Lena Dunham ze swoim ówczesnym partnerem Jackiem Antonoffem.

Trzy lata później Adam Driver został ojcem - jego syn przyszedł na świat w 2016 roku. Do dziś jednak dziennikarzom nie udało się ustalić, jak chłopak ma na imię.

"Moją pracą jest bycie szpiegiem, życie w centrum publicznego zainteresowania i zdobywanie doświadczenia. [...] Kiedy jednak czujesz, że uwaga skupia się właśnie na tobie, zaczyna się to robić bardzo trudne" - tak wyjaśnił swoje podejście do prywatności i utrzymywania sekretów rodzinnych z dala od mediów.

Adam Driver wraz z rodziną mieszka w nowojorskiej dzielnicy Brooklyn Heights. Ma przygarniętego ze schroniska psa o imieniu Moose.

Woli odkrywać się przed swoimi wielbicielami w filmach, w których występuje. "Ferrari" to kolejna jego kreacja, która przejdzie do historii.

Adam Driver jako Enzo Ferrari

"Gdy się o tym dowiedziałem, byłem szczęśliwy i podekscytowany. Dzięki szansie, którą dostałem od producentów filmu, miałem okazję pracować z Michaelem Mannem, a także z takimi gwiazdami, jak Penelope Cruz, która gra moją żonę, Patrickiem Dempseyem i Jackiem O'Donnellem. To było ogromne przeżycie" - przyznał Driver w jednym z wywiadów.

Zaznaczył też, że główna rola w "Ferrari" to jedno z największych wyzwań aktorskich w jego dotychczasowej karierze. Warto dodać, że 39-latek wciela się w bohatera aż o 20 lat starszego od niego. W czasie, o którym opowiada film Michaela Manna, Enzo Ferrari miał bowiem 59 lat.

Czy "Ferrari" będzie hitem? Już zwiastun filmu nie przeszedł bez echa w sieci. Aktorowi nie szczędzili pochwał również krytycy, którzy mieli okazję zobaczyć obraz, w trakcie ostatniego festiwalu w Wenecji.

Wideo "Ferrari": Zwiastun PL

"Aktor gra Enza Ferrariego jak trusia. Jego bohater zachowuje spokój niezależnie od okoliczności. Nie traci głowy, nie poddaje się emocjom, nie zdradza, o czym myśli. Na wszystko ma wytłumaczenie. Gdy na torze ginie jeden z jego kierowców, mówi, że to wina matki chłopaka, bo kazała mu się umawiać z dziewczyną z wyższych sfer, co go stresowało i rozpraszało" - czytamy podsumowanie gry Drivera w "Ferrari" na stronie "Vogue'a".

Na zakończenie - co może nieco szokować - aktor najprawdopodobniej w ogóle nie obejrzy "Ferrari". Z zasady Driver nie ogląda bowiem filmów, w których występuje. Twierdzi, że kosztuje go to zbyt wiele emocji.

"Czasem oglądam się w filmach, w których gram, ale zawsze tego nienawidzę. Marzę potem, żeby coś zmienić (w mojej grze), ale to niemożliwe" - dodał w trakcie programu "Fresh Air".

"Ferrari": O czym opowiada film?

Bohaterem filmowej biografii jest Enzo Ferrari (Driver), były kierowca rajdowy, który znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia. Jest rok 1957. Firma, którą od dziesięciu lat buduje wraz z piękną żoną, Laurą (Cruz) stoi u progu bankructwa. Ale to nie koniec problemów! Na szczęśliwym dotąd życiu rodzinnym tragicznym cieniem kładzie się śmierć syna.

W tej sytuacji Enzo decyduje się postawić wszystko na jedną kartę i wziąć udział w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie. Liczącym ponad 1500 kilometrów rajdzie przez całe Włochy, znanym jako Mille Miglia. Zwycięstwo to szansa na ocalenie firmy, a przegrana oznacza stratę wszystkiego...