Adam Bobik: Jeden film zdecydował o jego karierze

"Minuta ciszy", "Na dobre i na złe", "Emigracja XD" - to tylko niektóre seriale z udziałem Adama Bobika. Aktor zagrał też w głośnych filmach: "Żeby nie było śladów", "Kobieta na dachu", "Samiec Alfa", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" czy "Tonia". Niedawno zakończył zdjęcia do prequelu kultowej trylogii "Sami swoi. Początek", gdzie wcielił się w główną postać, młodego Kazimierza Pawlaka. To potwierdza fakt, że jego kariera rozkręca się w zawrotnym tempie.

Zapytaliśmy Adama, kiedy poczuł, co chce robić w życiu, odpowiedział: "W wieku 9 lat obejrzałem film "Braveheart" reżyserii Mela Gibsona i tak mi się bardzo spodobał, że zechciałem zostać aktorem, ponieważ wzbudził we mnie ogromne emocje. Ale czy przez tę produkcję kieruję się takimi wartościami w życiu jak główny bohater, William Wallace? Niekoniecznie. Po prostu byłem zachwycony tym filmem i dzięki niemu urodziło się we mnie marzenie o aktorstwie" - zdradził Adam Bobik.

Adam Bobik: Przed aktorem wielkie wyzwanie

Choć długo spekulowano na temat tego, kto wcieli się we wspomnianego Pawlaka, już oficjalnie wiadomo, że w tej kreacji zobaczymy Adama Bobika . Dla młodego aktora zmierzenie się z kultową produkcją to z pewnością niełatwe zadanie.



"Dialogi, które napisał Andrzej Mularczyk, zostały podrasowane do wersji gwary kresowej, jednak robimy wszystko, aby słowa nie były niezrozumiałe dla widza. Będzie zaśpiew, zaciąg. Jestem z Podlasia, więc całkiem łatwo mi to przyszło, ale przygotowując się do roli, wsłuchiwałem się w Pawlaka z trylogii 'Samych swoich'. Nawet gdy schodzę z planu, przebieram się w swoje ubrania czy idę na przerwę, zaciągam i mówię tym filmowym językiem" - zdradził aktor.



Twórcy komedii "Sami swoi. Początek" przeniosą nas do czasów, gdy klany mieszkały jeszcze na wschodnich kresach II RP. Reżyserem kolejnej części przygód Kargula i Pawlaka został Artur Żmijewski . W rolę Kargula wciela się Karol Dziuba.



Premiera filmu planowana jest na 10 listopada br.