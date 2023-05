"Samiec alfa", "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Żeby nie było śladów" czy "Tonia" to tylko niektóre z produkcji filmowych, w których mogliśmy zobaczyć Adama Bobika . Na swoim koncie ma również role w najpopularniejszych polskich serialach m.in.: "Komisarzu Alexie", "Minucie ciszy" czy "Na dobre i na złe".

Adam Bobik: Zaśpiew z Podlasia

W lutym wystartowały zdjęcia do prequelu kultowego dla polskiej kinematografii filmu "Sami swoi". Tym razem twórcy komedii "Sami swoi. Początek" przeniosą nas do czasów, gdy klany mieszkały jeszcze na wschodnich kresach II RP. Reżyserem kolejnej części przygód Kargula i Pawlaka został Artur Żmijewski .

Choć od dłuższego czasu spekulowano na temat tego, kto wcieli się w postać Kazimierza Pawlaka, już oficjalnie wiadomo, że w tej kreacji zobaczymy właśnie Adama Bobika. Dla młodego aktora zmierzenie się z kultową produkcją to z pewnością niełatwe zadanie. A jak radzi sobie ze wschodnią gwarą?

"Dialogi, które napisał Andrzej Mularczyk, zostały podrasowane do wersji gwary kresowej, jednak robimy wszystko, aby słowa nie były niezrozumiałe dla widza. Będzie zaśpiew, zaciąg. Jestem z Podlasia, więc całkiem łatwo mi to przyszło, ale przygotowując się do roli, wsłuchiwałem się w Pawlaka z trylogii 'Samych swoich'. Nawet gdy schodzę z planu, przebieram się w swoje ubrania czy idę na przerwę, zaciągam i mówię tym filmowym językiem" - opowiedział Adam Bobik.